«Всегда можно запустить обратный процесс». Владислав Бакальчук рассказал, как будет возвращать жену и бизнес

После реструктуризации в Wildberries уволили порядка 15 топовых сотрудников, в их числе и сооснователь компании Сергей Ануфриев, рассказал «Фонтанке» Владислав Бакальчук.



«Их именно увольняют, жестко увольняют. Всех, кто что-то пробует говорить не так. Приходят одним днем и говорят: «Все». Кого-то заменяют на сотрудников «Russ Outdoors», многих — заменяют на сторонних, с рынка берут. Некоторых вообще ни на кого не заменяют», — подчеркнул Владислав.



О кадровых перестановках Татьяна Бакальчук написала в своем телеграм-канале 20 июля. Юридическую службу возглавил Андрей Донцов, а коммерческий директор Russ Борис Пешняк должен «объединить опыт двух рекламных команд для создания новых уникальных продуктов для наших партнеров».



Также Владислав Бакальчук заявил, что Татьяна ушла из дома в апреле. С первого июля одна из богатейших женщин России не общается с мужем. «С детьми она общается раз в неделю. Дети очень расстроены, что так происходит. Для детей это было очень тяжело психологически. Практически развал семьи произошел», — подчеркнул он.



Вчера глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал мужу основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев».



«Фонтанка» поговорила с самим Владиславом. Кто стоит за братьями Мирзоянами, как супруги будут делить имущество и какие обязательства у него есть перед Рамзаном Кадыровым — читайте в нашем интервью.

