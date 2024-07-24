Десятилетняя девочка сорвалась с многоэтажки в Кирове и застряла между стенами

МЧС России
В Кирове пожарные спасали ребенка, повисшего на высоте девятого этажа. Теперь за дело взялась полиция.
Десятилетняя девочка умудрилась забраться на крышу 10-этажного дома в Кирове. Там она сорвалась с высоты и застряла между стенами на уровне девятого этажа, рассказали 24 июля в пресс-службе МЧС России.
Сотрудник пожарной службы с крыши спустился к малышке по лестнице и обвязал ее веревкой, после чего перепуганную девочку подняли на кровлю. После спасения ребенка забрали сотрудники полиции.