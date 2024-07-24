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    СК: установлена личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы

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    Личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы установлена. Об этом днем 24 июля сообщает Следственный комитет России.

    Также, по заявлению ведомства, установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый прибыл к месту совершения преступления.

    Следком


    На месте происшествия продолжает работу группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК.

    ЧП произошло на парковке на Синявинской улице. Предварительно установлено, что в автомобиле произошла детонация неустановленного предмета. Назначены необходимые экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.

    Изначально сообщалось, что в результате подрыва машины пострадал офицер ГРУ Андрей Торгашов с супругой. Однако впоследствии они опровергли эти сообщения.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил поставить возбужденное уголовное дело на контроль в центральном аппарате ведомства.

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