Шарлота* внесли в перечень террористов и экстремистов

Музыкант Эдуард Шарлот* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, об этом 23 июля следует из данных сайта.

Шарлота обвиняют в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), оскорблении религиозных чувств (ч. 1 ст. 148 УК РФ), возбуждении ненависти (282 УК РФ). Все эпизоды связаны с размещением в соцсетях оскорбительных видеороликов. Артист арестован судом в Самаре. До этого Ленинский суд Петербурга отправил его в спецприемник на 13 суток из-за видеозаписи, на которой обвиняемый сжигает российский паспорт.

Ранее адвокат артиста Алексей Лапузин разместил видеоролик, в котором Шарлот приносит извинения патриарху Кириллу и православным «за то, что посмел оскорбить их религию», и «заверяет, что такое больше никогда не повторится».