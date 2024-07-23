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    Шарлота* внесли в перечень террористов и экстремистов

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    Музыкант Эдуард Шарлот* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, об этом 23 июля следует из данных сайта.

    Шарлота обвиняют в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), оскорблении религиозных чувств (ч. 1 ст. 148 УК РФ), возбуждении ненависти (282 УК РФ). Все эпизоды связаны с размещением в соцсетях оскорбительных видеороликов. Артист арестован судом в Самаре. До этого Ленинский суд Петербурга отправил его в спецприемник на 13 суток из-за видеозаписи, на которой обвиняемый сжигает российский паспорт.

    Ранее адвокат артиста Алексей Лапузин разместил видеоролик, в котором Шарлот приносит извинения патриарху Кириллу и православным «за то, что посмел оскорбить их религию», и «заверяет, что такое больше никогда не повторится».

    Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе убежден в том, что покаянные слова Шарлота должны быть учтены при дальнейшем разбирательстве по его делу в рамках следствия и суда. Он подчеркнул, что в Русской православной церкви всегда исходили из возможности «деятельного раскаяния».

    *Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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