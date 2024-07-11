РПЦ призвала учесть в суде раскаяние певца Шарлота

Представители Русской православной церкви предложили суду принять во внимание раскаяние певца Эдуарда Шарлота при рассмотрении его дела. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает РИА Новости.
На раскаяние отреагировал представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Он призвал суд учесть раскаяние Шарлота при рассмотрении его дела в суде. По мнению Кипшидзе, вера в раскаяние — один из краеугольных камней христианской цивилизации.
Ранее о словах музыканта сообщил его адвокат Алексей Лапузин в своем telegram-канале. Защитник добавил, что Эдуард хотел бы принимать участие в культурной жизни РПЦ.
«Как мне пояснял Эдуард, в создаваемых им в СИЗО стихотворениях есть и стихотворения с религиозной тематикой, а после своего освобождения он хотел бы принимать участие в культурных мероприятиях, которые проводит Русская православная церковь», — пишет Лапузин.
Эдуард Шарлот попросил прощения у патриарха Кирилла и всех верующих за оскорбление их чувств своими видео, опубликованными в соцсетях. По словам певца, он осознал, насколько ошибочно высказался на тему веры, и подчеркивает, что с его стороны «больше такого никогда не повторится».
В начале декабря прошлого года в Самаре суд арестовал певца Шарлота. До этого Ленинский суд Петербурга отправил артиста в спецприемник на 13 суток. Поводом стало мелкое хулиганство у 77-го отдела полиции. Именно там сотрудник Центра «Э» зарегистрировал рапорт о найденном в Интернете ролике, в котором Шарлот сжигает российский паспорт. Туда его привезли после того, как задержали в аэропорту Пулково.
Уголовные дела в отношении Шарлота возбудили по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. В основу легли ролики из соцсетей музыканта. Артист, в свою очередь, признал вину, подчеркнув, что совершил преступления неумышленно.