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    РПЦ призвала учесть в суде раскаяние певца Шарлота

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    2 комментария

    Представители Русской православной церкви предложили суду принять во внимание раскаяние певца Эдуарда Шарлота при рассмотрении его дела. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает РИА Новости.

    На раскаяние отреагировал представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Он призвал суд учесть раскаяние Шарлота при рассмотрении его дела в суде. По мнению Кипшидзе, вера в раскаяние — один из краеугольных камней христианской цивилизации.

    Ранее о словах музыканта сообщил его адвокат Алексей Лапузин в своем telegram-канале. Защитник добавил, что Эдуард хотел бы принимать участие в культурной жизни РПЦ.

    «Как мне пояснял Эдуард, в создаваемых им в СИЗО стихотворениях есть и стихотворения с религиозной тематикой, а после своего освобождения он хотел бы принимать участие в культурных мероприятиях, которые проводит Русская православная церковь», — пишет Лапузин.

    Эдуард Шарлот попросил прощения у патриарха Кирилла и всех верующих за оскорбление их чувств своими видео, опубликованными в соцсетях. По словам певца, он осознал, насколько ошибочно высказался на тему веры, и подчеркивает, что с его стороны «больше такого никогда не повторится».

    В начале декабря прошлого года в Самаре суд арестовал певца Шарлота. До этого Ленинский суд Петербурга отправил артиста в спецприемник на 13 суток. Поводом стало мелкое хулиганство у 77-го отдела полиции. Именно там сотрудник Центра «Э» зарегистрировал рапорт о найденном в Интернете ролике, в котором Шарлот сжигает российский паспорт. Туда его привезли после того, как задержали в аэропорту Пулково.

    Уголовные дела в отношении Шарлота возбудили по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. В основу легли ролики из соцсетей музыканта. Артист, в свою очередь, признал вину, подчеркнув, что совершил преступления неумышленно.

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    Комментарии 2

    Хенде хох11 Июл 2024 в 15:53
    Извиняются в Чечне..а здесь пусть сидит..расслабились совсем..тчк
    +1−1
    ProstoZloy11 Июл 2024 в 15:45
    Трудовой коллектив просит суд проявить снисхождение и готов взять обвиняемого на поруки. ;)
    +2−0
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