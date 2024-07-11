РПЦ призвала учесть в суде раскаяние певца Шарлота

Представители Русской православной церкви предложили суду принять во внимание раскаяние певца Эдуарда Шарлота при рассмотрении его дела. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает РИА Новости.

На раскаяние отреагировал представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Он призвал суд учесть раскаяние Шарлота при рассмотрении его дела в суде. По мнению Кипшидзе, вера в раскаяние — один из краеугольных камней христианской цивилизации.

Ранее о словах музыканта сообщил его адвокат Алексей Лапузин в своем telegram-канале. Защитник добавил, что Эдуард хотел бы принимать участие в культурной жизни РПЦ.