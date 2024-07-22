Стюард из «Аэрофлота» запустил в интернете марафон красивых мужчин. У «Фонтанки» — тоже есть

Фото: коллаж «Фонтанки.ру» Поделиться Поделиться





В Сети бьет рекорды по просмотрам видео, на котором бортпроводник «Аэрофлота» проводит инструктаж перед началом полета. Такого интереса к безопасности на борту у россиян, а особенно у россиянок, еще не было. Посыпались тысячи комментариев, самый меткий из которых, пожалуй: «Это не авиация, а овуляция».



«Фонтанка» не захотела оставаться в стороне. Переходите по ссылке , чтобы посмотреть наш ответ «Аэрофлоту» и всем-всем-всем. Фото: https://t.me/fontankaspb Поделиться Поделиться





Героем вирусного ролика стал 35-летний москвич Даниил. Можно было предположить, что это грамотный пиар-ход от «Аэрофлота»: не раскупят билеты, так хоть инструктаж первый раз в жизни досмотрят внимательно и до конца. Но нет, Даниила сняла и выложила в Сеть одна из пассажирок. К несчастью поклонниц, бортпроводник женат. В интервью пресс-службе авиаперевозчика он рассказал, что остается в хорошей форме благодаря здоровому образу жизни и регулярным тренировкам.

«Я обычно очень сфокусирован на работе и привык, что нас часто пытаются снимать на видео. Но в тот момент абсолютно этого не подозревал. Если не ошибаюсь, это был рейс в Самару. Видео мне потом прислали мои друзья. Конечно, удивило, было очень неожиданно. Понимаю, что теперь на мне большая ответственность и гораздо больше внимательных взглядов на борту», — прокомментировал свою внезапную популярность Даниил.



Но одного секс-символа интернет-сообществу русских женщин было недостаточно, а в рыночных онлайн-отношениях все просто: был бы спрос, а предложение найдется. И посыпались ответы: одних красавцев презентовали сами компании, других — снимали исподтишка клиенты. Сначала подключилась авиакомпания «Победа». Пилот Дмитрий, по-видимому, почувствовал, что запахло жареным, поэтому решил: «Не можешь предотвратить — возглавь». Так что Дмитрий снял и выложил себя сам. Также поступил его коллега Даниил из авиакомпании Red Wings.

После в Сети показался бортпроводник «России» Алексей — разбавил флешмоб брюнетов, вслед за ним — Максим из авиакомпании «Ямал». Ролики с мужчинами стали настолько вирусными, что добрались и до зарубежного рынка — и вот сотни тысяч просмотров посыпались на бортпроводника венгерской авиакомпании Wizz Air.

Выбраться за пределы самолета решили в авиакомпании NordStar и показали интернету красоту, которую на рейсе не увидишь. «Бортпроводники всегда пользовались популярностью среди пассажирок, но вы только посмотрите, какие кадры занимаются подготовкой самолетов для того, чтобы ваши полеты были максимально комфортными!» — представили аудитории авиатехника Алексея.

Тренд настолько завирусился, что пользователи решили: авиации нам мало, подключился Сочи-парк. Аполлона откопали даже в МФЦ.