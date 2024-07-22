Покружил в небе и вернулся. Самолёт из Архангельска не долетел до Петербурга

Технические причины задержали путешествие из Архангельска в Петербург пассажиров авиакомпании «Россия»
Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, надзор организовал проверку в связи с возвратом авиарейса с
По данным онлайн-табло Пулково, рейс FV 6308, который должен был приземлиться в Петербурге в 8:55, задерживается примерно на два часа.
«Самолёт, выполняющий рейс 6308 Архангельск - Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета по технической причине — замечание по механизации. Самолёт осматривают специалисты технических служб. Полёт будет выполнен на резервном воздушном судне. Пассажирам окажут услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании», — сообщили «Фонтанке» в АК «Россия».
В прокуратуре уточнили, что резервный борт вылетел из Петербурга в 9:30.