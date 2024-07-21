Крым пытались атаковать дронами и ракетами ATACMS

Крым пытались атаковать беспилотниками и ракетами ATACMS. Подробности 21 июля сообщают Минобороны РФ и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По данным военного ведомства, в акватории Черного моря перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников.
Владимир Сальдо рассказал, что российская ПВО сбила над Херсонской областью две ракеты ATACMS, которыми ВСУ пытались атаковать Крым. Осколки снарядов упали вдали от населённых пунктов, жертв и пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.