Подозреваемых в кибератаках пророссийских хакеров задержали в Испании

В Испании задержали трех человек, которые подозреваются в причастности к хакерским атакам против государственных органов и стратегических секторов королевства и других стран НАТО. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов, которое приводит Diario de Sevilla 20 июля.



Всех фигурантов нашли в разных городах. В результате обысков в домах подозреваемых были изъяты документы и компьютерная техника.



Утверждается, что речь идет об атаках по схеме «отказ в обслуживании», за которыми якобы стоит хакерская группа NoName057. Хакеры нацеливались на страны, которые выступили «в поддержку Украины в контексте военного конфликта». По данным финской службы новостей Yle, члены пророссийской группы брали на себя ответственность, в том числе, и за DDoS-атаки на финские сайты.

