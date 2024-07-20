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    Подозреваемых в кибератаках пророссийских хакеров задержали в Испании

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    В Испании задержали трех человек, которые подозреваются в причастности к хакерским атакам против государственных органов и стратегических секторов королевства и других стран НАТО. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов, которое приводит Diario de Sevilla 20 июля.

    Всех фигурантов нашли в разных городах. В результате обысков в домах подозреваемых были изъяты документы и компьютерная техника.

    Утверждается, что речь идет об атаках по схеме «отказ в обслуживании», за которыми якобы стоит хакерская группа NoName057. Хакеры нацеливались на страны, которые выступили «в поддержку Украины в контексте военного конфликта». По данным финской службы новостей Yle, члены пророссийской группы брали на себя ответственность, в том числе, и за DDoS-атаки на финские сайты.

    Расследование продолжается, и не исключены новые аресты.

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