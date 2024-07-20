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    ЗСД и Приморский проспект частично закрыты. На Савушкина коллапс

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    В Приморском районе Петербурга локальный транспортный коллапс. На улице Савушкина перед ЗСД утром 20 июля образовалась длинная пробка «бордового» цвета, то есть скорость потока в ней минимальна. На Планерной улице тоже затор.

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    В связи с заторами на Савушкина автобусные маршруты №№ 93, 101, 112, 134, 134А, 170, 211, 216А следуют с задержками, время в пути увеличено, предупреждает Организатор перевозок.

    На ЗСД сегодня масштабные ограничения движения в связи с велоэтапом триатлона «Медный всадник», подробнее о них читайте на «Фонтанке». Также 20 и 21 июля в связи с соревнованиями перекрывают и городскую улично-дорожную сеть. В частности, сегодня с 3:30 до 17:00 частично закрыт проезд по Приморскому проспекту и Приморскому шоссе.

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    В целом загруженность дорог Петербурга составляет обычные для субботнего утра 2 балла по шкале «Яндекса».

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