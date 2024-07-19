В Белоострове задержали двух пьяных военных, сбежавших с СВО

Силами спецподразделения ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти на Биржевой улице в Белоострове задержаны двое военнослужащих, сбежавших из зоны специальной военной операции. Об этом 19 июля стало известно «Фонтанке».

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир на Биржевой укрываются двое дезертиров — 49-летний уроженец Вологодской области, судимый в советские времена за хулиганство, и 46-летний петербуржец, отбывавший наказание за кражу, вымогательство и убийство. Оба подписали контракт с МО РФ, находясь в колонии.