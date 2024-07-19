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    США ввели санкции против двух россиян. В Штатах убеждены, что они хакеры

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    Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против двух россиян. Они попали в санкционный список, связанный с кибербезопасностью, 19 июля.

    Под ограничения попали Денис Дегтяренко, 1989 года рождения, и Юлия Панкратова, 1984 года рождения. В списке она также указана как Ярослава или Юлиана Журавлева. Минфин США называет их лидерами российской группы «Возрожденная киберармия России» (CARR), сообщается в пресс-релизе министерства.

    США обвиняют Дегтяренко и Панкратову в создании угрозы для критической инфраструктуры страны.

    По данным Минфина, с 2022 года CARR проводит DDoS-атаки на Украине, а также против правительств и компаний стран, поддержавших Киев после начала специальной военной операции. С конца 2023 года CARR начала атаки на промышленные системы управления объектами критической инфраструктуры в США и Европе.

    В январе 2024 года организация взяла на себя ответственность за переполнение резервуаров для хранения воды в штате Техас, что привело к потере десятков тысяч галлонов воды. Также CARR скомпрометировала систему диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) американской энергетической компании, предоставив им контроль над аварийными сигналами и насосами для резервуаров в этой системе, подчеркнули в Минфине США.

    Как подчеркнул министр финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон, действия CARR представляют «неприемлемую угрозу для граждан» и могут привести к «потенциально опасным последствиям».

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    СШАСанкцииКибербезопасностьДенис ДегтяренкоЮлия ПанкратоваХакерыМинфин
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