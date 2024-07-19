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    Медведь испугался лося, а потом вспомнил, кто он. Впечатляющее видео из леса под Петербургом

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    Во Всеволожском районе Ленинградской области медведь наведался на поляну, куда обычно приходят лоси. Удивительную сценку про то, как взаимодействуют представители разных видов, показывает 19 июля биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

    Каждой твари по паре | Павел Глазков | Животные, природа, Санкт-Петербург, Ленобласть

    Медведь обычно активен ночью. Под утро он, видимо, решил отдохнуть на открытом участке леса. Внезапно что-то заставило его насторожиться. Медведь в наших лесах может испугаться только более крупного медведя, ведь они каннибалы. Однако на поляну вышел... лось.

    «У обоих этих зверей довольно плохое зрение – в жизни они, чаще всего, полагаются на слух и обоняние. Когда лось учуял, что перед ним медведь, сразу дал дёру, а медведь вспомнил, что он хищник – и побежал за своей потенциальной добычей», - рассказывает Павел Глазков.

    Очень быстро медведь вернулся на поляну. Возможно, он не стал догонять лося на болоте, которое находится рядом с поляной. Или он просто был сыт. Сейчас еды для него много: основной рацион наших медведей – растительная пища, чаще всего черника.

    «А для нас это наглядный урок. Чтобы избежать неожиданной встречи с лесным зверем, нужно издавать как можно больше звуков: громко разговаривать, петь, включить радио, свистеть в спортивный свисток. Звери услышат – и уйдут», - советует биолог.

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