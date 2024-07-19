Технический сбой в Т-Банке парализовал переводы

В работе Т-Банка (бывший «Тинькофф») 19 июля произошёл технический сбой: невозможно сделать переводы в другие банки. В этом убедился корреспондент «Фонтанки».
Читатели тоже сообщают об этой проблеме: «Позвонил в техподдержку — сказали, что у них сбой, технари разбираются. На вопрос, связано ли с глобальным сбоем Windows, ответили, что не знают».
Глобальный технический сбой во многих странах затронул не только авиацию и связь, но и банковскую систему. Причиной, как предполагается, стало обновление программного обеспечения компании CrowdStrike, работающей в сфере информационной безопасности, и его ошибка при взаимодействии с сервисами Microsoft. Подробнее о сбое читайте на «Фонтанке».