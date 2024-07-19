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    Серебристые облака над Петербургом наблюдали горожане в полночь

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    Фото: читательница «Фонтанки» Людмила
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    В полночь 19 июля читатели «Фонтанки» обратили внимание на серебристые перистые облака над Петербургом. Их можно было наблюдать примерно с одиннадцати часов вечера и еще некоторое время на протяжении ночи. Фотографии присылали петербуржцы, гуляющие в разных частях города: по Синопской набережной и по Пулковскому шоссе, рядом с парком Городов-Героев.

    Самый светлый период белых ночей в Петербурге уже позади — он длился с 11 июня по 2 июля. После летнего солнцестояния, 20 июня, дни становятся чуть короче, а ночи темней. 19 июля продолжительность дня составит 17 часов 45 минут, 20 июля — на пять минут меньше, 21 июля — еще на четыре минуты меньше.

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    Серебристые облака образуются только летом. Их также называют полярными. Это светлые полупрозрачные облака, иногда хорошо видные на фоне темного неба в средних и высоких широтах. Они образуются на высотах в 70–95 километров при очень низких температурах в мезосфере.

    Как рассказывают в Московском планетарии, для образования серебристых облаков необходимо сочетание трех факторов: достаточное количество водяного пара, очень низкая температура на высоте и наличие мельчайших пылевых частиц, на которых конденсируются пары воды, превращаясь в кристаллы льда. Центрами конденсации влаги, вероятно, служат частицы метеоритной пыли. Солнечный свет, рассеянный крошечными кристаллами льда, придает облакам характерный голубовато-синий цвет.

    Из-за того, что серебристые облака образуются на большой высоте, они светятся только в ночное время, когда рассеивают солнечный свет, падающий на них из-под горизонта. На фоне дневного неба эти облака не видны.

    Фото: читательница «Фонтанки» Людмила

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