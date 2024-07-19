    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    758мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.88eur96.1

    #отЛИЧНЫЙпитер

    Вы даже не представляете, сколько им лет. 9 необычных экспонатов из научных музеев Петербурга

    1139
    1 комментарий
    экспонат из Кунсткамеры
    экспонат из КунсткамерыФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Из сотен петербургских музеев мы выбрали такие, которые потрясают воображение. Потому что в них вы не найдете ничего придуманного: только жизнь на Земле и природу — во всем ее многообразии. «(От)Личный Петербург» рассказывает, что интересного можно найти в научных музеях нашего города.

    Интересуетесь научно-популярным жанром? Поделитесь с нами вашим любимым лекторием, выставкой, музеем! Переходите на сайт и выдвигайте своего кандидата на звание лучшего в номинации «Научный Петербург». Победитель получит премию нашего проекта.

    Скелет утконосого динозавра

    Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей имени академика Ф. Н. Чернышева

    Адрес: Средний проспект В. О., 74

    Один из самых впечатляющих экспонатов этого музея — скелет травоядного утконосого динозавра. Он поражает своими размерами: его высота около 4,5 метра, а длина — 8. Челюсть гигантской рептилии напоминала утиный клюв. По мнению ученых, в ней могло быть более 800 зубов.

    Этот вид неспроста назвали Mandschurosaurus amurensis — или «манджурозавр». Впервые кости обнаружили в Приамурье в 1859 году. В 1925-м после масштабных раскопок скелет отреставрировали, собрали воедино и выставили в музее. Так что в этих стенах он стоит уже почти сто лет.

    Вообще здесь точно стоит побывать любителям красивых камней и минералов. Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей имени академика Ф. Н. Чернышева — один из крупнейших естественно-исторических музеев мира: в коллекционном фонде — около 1 миллиона единиц хранения. А в выставочных залах общей площадью 3 750 кв. м экспонируются более 80 000 образцов минералов, горных пород, руд, ископаемой фауны и флоры.

    Попасть в музей можно только в будние дни, во время работы Института Карпинского. Более подробная информация — здесь.

    Огромный телескоп

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН

    Адрес: Пулковское ш., 65, корп. 1

    В Пулковской обсерватории стоит огромный 26-дюймовый рефрактор — длиннофокусный астрометрический инструмент. Его единственный работающий аналог в мире — 26-дюймовый рефрактор USNO USA в Вашингтоне.

    Даже если вы ничего не знаете об астрономии, этот аппарат (и здание, в котором он находится) вас поразят. Инструмент был изготовлен еще в начале 1940-х и до сих пор прекрасно работает. Стоит сотруднику обсерватории нажать на кнопку — и над телескопом раскрывается крыша. Затем она начинает вращаться, а пол, на котором вы стоите, уходит вниз или вверх. Так само здание подстраивается под работу ученого.

    Посмотреть на телескопы Пулковской обсерватории можно на экскурсиях и встречах, которые регулярно проводят в учреждении. Записываться на них нужно заранее. Подробности ищите на официальном сайте.

    Мамонты и мамонтята

    Зоологический музей РАН

    Адрес: Университетская наб., 1

    В Зоологическом музее РАН вы найдете целую экспозицию, посвященную мамонтам. Ее экспонатам — десятки тысяч лет.

    Одни из самых известных — Березовский мамонт и мамонтенок Дима. Взрослую особь выставили в музее в 1903 году, причем в той же позе, в которой она была найдена. Животное лежит на брюхе, с вытянутыми вперед и слегка согнутыми конечностями. Скорее всего, зверь провалился в глубокую промоину или сорвался с обрыва.

    Вообще этот музей обязателен к посещению всеми, кто увлекается биологией. В Зоологическом музее РАН более 30 тысяч экспонатов. Есть коллекция кораллов и моллюсков, собрание тропических птиц, коллекция сумчатых млекопитающих и позвоночных животных Центральной Азии. А еще 27-метровый скелет синего кита!

    Первый в мире глобус-планетарий

    Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамера)

    Адрес: Университетская наб., 3

    В знаменитой Кунсткамере можно посмотреть на Готторпский глобус. Его в качестве дипломатического подарка Петру I передал Голштинский герцог Карл Фридрих. Изделие было изготовлено в середине XVII века, но в 1747 году сильно пострадало от пожара. Поэтому то, что можно увидеть в музее сегодня — результат восстановительных работ, проведенных после этого.

    На внутренней поверхности глобуса изображена карта звездного неба: рисунки медведицы, лебедя и других существ с точками-звездами. Так что это не просто сфера в виде Земли, а мини-планетарий.

    Само собой, это не единственный повод посетить Кунсткамеру. В музее вы найдете артефакты жизни народов Северной Америки, Японии, Африки, Китая и Монголии, Индии и Индонезии. И, конечно, экспонаты с анатомическими уродствами и разнообразными природными редкостями.

    Артефакты из первых экспедиций на Северный полюс

    Российский государственный музей Арктики и Антарктики

    Адрес: ул. Марата, 24

    В музее Арктики и Антарктики — множество экспонатов, показывающих, как проходили первые советские экспедиции в край вечного льда.

    Здесь можно увидеть настоящий самолет-амфибию «Ш-2», построенный в 1931 году в Ленинграде, — первый экспонат музея. На таких машинах вели ледовую разведку в 1930–1960 годах. В залах вы найдете палатку первой дрейфующей научной станции «Северный полюс». А еще кротовую маску и специальные очки, которые защищали ученых от обморожений и солнечных ожогов.

    Также в музее можно познакомиться с особенностями природы Арктики и Антарктиды, а также историей их освоения и изучения.

    Голограммы XX века

    Музей оптики ИТМО

    Адрес: Биржевая линия, 14

    Одни из самых интересных экспонатов этого музея — уникальные голограммы. Ту, что носит название «Братина» и копирует чашу, созданную Карлом Фаберже, изготовили в 1970-х. Чтобы добиться точности рисунка, специалистам Государственного оптического института пришлось работать в подвале здания в Биржевом переулке по ночам — иначе колебания, которые вызывают проезжающие автомобили, испортили бы голограмму.

    В музее есть еще коллекция эталонного оптического стекла, состоящая из 144 образцов. А также разные интерактивные объекты, которые позволяют с интересом погрузиться в тему оптики даже тем, кто ничего в ней не понимает.

    Очень необычные почвы

    Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева

    Адрес: Биржевой проезд, 6

    Фото: сайт Центрального музея почвоведения имени В.В. Докучаева
    ПоделитьсяПоделиться

    В этом музее будет интересно не только специалистам. Здесь хранится 1 600 образцов почв со всего мира — причем некоторые из них очень редкие. Например, есть земля позднего неолита, сформировавшаяся примерно за 5 тысяч лет до нашей эры, а еще почва с территории Чернобыля.

    Несколько экспонатов — портрет ученого В. В. Докучаева и земной глобус — выполнены из кусочков земли, как мозаика. А еще здесь есть памятник дождевому червю и экспозиции, рассказывающие о жилищах животных, обитающих в почве.

    Чтобы попасть в музей, нужна предварительная запись — по телефону или почте. Подробнее здесь.

    Настоящая телеграфная станция XIX века

    Фото: кадр из видео / Muz Peterhof / YouTube
    ПоделитьсяПоделиться

    Музей «Дворцовая телеграфная станция»

    Адрес: Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 3

    Если вам интересно узнать, как в XIX веке работал телеграф — настоящее достижение науки и техники, — отправляйтесь в музей «Дворцовая телеграфная станция». Она была построена еще в 1858 году и входила в состав Кронштадтской линии электромагнитного телеграфа.

    Здесь вы увидите настоящие телеграфные аппараты Самюэля Морзе и Дэвида Юза, с помощью которых телеграммы за минуты могли быть доставлены даже за границу. А еще сможете посмотреть на действующую модель такого аппарата и познакомиться с принципом его работы.

    Существа, которым сотни миллионов лет

    Палеонтологический музей СПбГУ

    Адрес: Университетская наб., 7

    Фото: сайт Санкт-Петербургского государственного университета
    ПоделитьсяПоделиться

    Если вы интересуетесь темой эволюции, вам точно сюда. В залах вы найдете много вымерших видов: трилобитов, брахиоподов, древних рыб, существовавших еще до динозавров. Коллекции этого музея собирались на протяжении более 130 лет самыми разными исследователями. Всего в фондах более 47 тысяч ископаемых растений и животных.

    Попасть сюда можно без предварительной записи, но лучше приходить в то время, когда по музею проводят запланированные экскурсии. Их расписание ищите тут.

    экспонат из Кунсткамеры
    экспонат из КунсткамерыФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: сайт Центрального музея почвоведения имени В.В. Докучаева
    Фото: кадр из видео / Muz Peterhof / YouTube
    Фото: сайт Санкт-Петербургского государственного университета

    Проект «(От)личный Петербург» вместе с читателями «Фонтанки» продолжает составлять неформальный путеводитель по городу на Неве для его гостей и жителей. Мы просим читателей назвать места и события, которые достойны получить IV ежегодную премию проекта. Переходите на сайт и предлагайте по одному варианту в каждой номинации. В нашей премии представлены все оттенки Северной Пальмиры. Если у вас есть личная история, связанная с каким-то местом, оставьте ее в комментариях, пришлите в форму обратной связи проекта или на почту guide-spb@fontanka.ru.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close