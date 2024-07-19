Вы даже не представляете, сколько им лет. 9 необычных экспонатов из научных музеев Петербурга

экспонат из Кунсткамеры Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Из сотен петербургских музеев мы выбрали такие, которые потрясают воображение. Потому что в них вы не найдете ничего придуманного: только жизнь на Земле и природу — во всем ее многообразии. «(От)Личный Петербург» рассказывает, что интересного можно найти в научных музеях нашего города.



Интересуетесь научно-популярным жанром? Поделитесь с нами вашим любимым лекторием, выставкой, музеем! Переходите на сайт и выдвигайте своего кандидата на звание лучшего в номинации «Научный Петербург». Победитель получит премию нашего проекта.

Скелет утконосого динозавра

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей имени академика Ф. Н. Чернышева

Адрес: Средний проспект В. О., 74

Один из самых впечатляющих экспонатов этого музея — скелет травоядного утконосого динозавра. Он поражает своими размерами: его высота около 4,5 метра, а длина — 8. Челюсть гигантской рептилии напоминала утиный клюв. По мнению ученых, в ней могло быть более 800 зубов.

Этот вид неспроста назвали Mandschurosaurus amurensis — или «манджурозавр». Впервые кости обнаружили в Приамурье в 1859 году. В 1925-м после масштабных раскопок скелет отреставрировали, собрали воедино и выставили в музее. Так что в этих стенах он стоит уже почти сто лет.



Вообще здесь точно стоит побывать любителям красивых камней и минералов. Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей имени академика Ф. Н. Чернышева — один из крупнейших естественно-исторических музеев мира: в коллекционном фонде — около 1 миллиона единиц хранения. А в выставочных залах общей площадью 3 750 кв. м экспонируются более 80 000 образцов минералов, горных пород, руд, ископаемой фауны и флоры.

Попасть в музей можно только в будние дни, во время работы Института Карпинского. Более подробная информация — здесь.

Огромный телескоп

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН

Адрес: Пулковское ш., 65, корп. 1

В Пулковской обсерватории стоит огромный 26-дюймовый рефрактор — длиннофокусный астрометрический инструмент. Его единственный работающий аналог в мире — 26-дюймовый рефрактор USNO USA в Вашингтоне.



Даже если вы ничего не знаете об астрономии, этот аппарат (и здание, в котором он находится) вас поразят. Инструмент был изготовлен еще в начале 1940-х и до сих пор прекрасно работает. Стоит сотруднику обсерватории нажать на кнопку — и над телескопом раскрывается крыша. Затем она начинает вращаться, а пол, на котором вы стоите, уходит вниз или вверх. Так само здание подстраивается под работу ученого.

Посмотреть на телескопы Пулковской обсерватории можно на экскурсиях и встречах, которые регулярно проводят в учреждении. Записываться на них нужно заранее. Подробности ищите на официальном сайте.

Мамонты и мамонтята

Зоологический музей РАН



Адрес: Университетская наб., 1

В Зоологическом музее РАН вы найдете целую экспозицию, посвященную мамонтам. Ее экспонатам — десятки тысяч лет.

Одни из самых известных — Березовский мамонт и мамонтенок Дима. Взрослую особь выставили в музее в 1903 году, причем в той же позе, в которой она была найдена. Животное лежит на брюхе, с вытянутыми вперед и слегка согнутыми конечностями. Скорее всего, зверь провалился в глубокую промоину или сорвался с обрыва.

Вообще этот музей обязателен к посещению всеми, кто увлекается биологией. В Зоологическом музее РАН более 30 тысяч экспонатов. Есть коллекция кораллов и моллюсков, собрание тропических птиц, коллекция сумчатых млекопитающих и позвоночных животных Центральной Азии. А еще 27-метровый скелет синего кита!

Первый в мире глобус-планетарий

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамера)

Адрес: Университетская наб., 3

В знаменитой Кунсткамере можно посмотреть на Готторпский глобус. Его в качестве дипломатического подарка Петру I передал Голштинский герцог Карл Фридрих. Изделие было изготовлено в середине XVII века, но в 1747 году сильно пострадало от пожара. Поэтому то, что можно увидеть в музее сегодня — результат восстановительных работ, проведенных после этого.

На внутренней поверхности глобуса изображена карта звездного неба: рисунки медведицы, лебедя и других существ с точками-звездами. Так что это не просто сфера в виде Земли, а мини-планетарий.



Само собой, это не единственный повод посетить Кунсткамеру. В музее вы найдете артефакты жизни народов Северной Америки, Японии, Африки, Китая и Монголии, Индии и Индонезии. И, конечно, экспонаты с анатомическими уродствами и разнообразными природными редкостями. Артефакты из первых экспедиций на Северный полюс

Российский государственный музей Арктики и Антарктики

Адрес: ул. Марата, 24

В музее Арктики и Антарктики — множество экспонатов, показывающих, как проходили первые советские экспедиции в край вечного льда.

Здесь можно увидеть настоящий самолет-амфибию «Ш-2», построенный в 1931 году в Ленинграде, — первый экспонат музея. На таких машинах вели ледовую разведку в 1930–1960 годах. В залах вы найдете палатку первой дрейфующей научной станции «Северный полюс». А еще кротовую маску и специальные очки, которые защищали ученых от обморожений и солнечных ожогов.



Также в музее можно познакомиться с особенностями природы Арктики и Антарктиды, а также историей их освоения и изучения. Голограммы XX века

Музей оптики ИТМО

Адрес: Биржевая линия, 14

Одни из самых интересных экспонатов этого музея — уникальные голограммы. Ту, что носит название «Братина» и копирует чашу, созданную Карлом Фаберже, изготовили в 1970-х. Чтобы добиться точности рисунка, специалистам Государственного оптического института пришлось работать в подвале здания в Биржевом переулке по ночам — иначе колебания, которые вызывают проезжающие автомобили, испортили бы голограмму.



В музее есть еще коллекция эталонного оптического стекла, состоящая из 144 образцов. А также разные интерактивные объекты, которые позволяют с интересом погрузиться в тему оптики даже тем, кто ничего в ней не понимает. Очень необычные почвы Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева

Адрес: Биржевой проезд, 6



Фото: сайт Центрального музея почвоведения имени В.В. Докучаева Поделиться Поделиться





В этом музее будет интересно не только специалистам. Здесь хранится 1 600 образцов почв со всего мира — причем некоторые из них очень редкие. Например, есть земля позднего неолита, сформировавшаяся примерно за 5 тысяч лет до нашей эры, а еще почва с территории Чернобыля.



Несколько экспонатов — портрет ученого В. В. Докучаева и земной глобус — выполнены из кусочков земли, как мозаика. А еще здесь есть памятник дождевому червю и экспозиции, рассказывающие о жилищах животных, обитающих в почве.

Чтобы попасть в музей, нужна предварительная запись — по телефону или почте. Подробнее здесь. Настоящая телеграфная станция XIX века

Фото: кадр из видео / Muz Peterhof / YouTube Поделиться Поделиться





Музей «Дворцовая телеграфная станция»

Адрес: Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 3

Если вам интересно узнать, как в XIX веке работал телеграф — настоящее достижение науки и техники, — отправляйтесь в музей «Дворцовая телеграфная станция». Она была построена еще в 1858 году и входила в состав Кронштадтской линии электромагнитного телеграфа.



Здесь вы увидите настоящие телеграфные аппараты Самюэля Морзе и Дэвида Юза, с помощью которых телеграммы за минуты могли быть доставлены даже за границу. А еще сможете посмотреть на действующую модель такого аппарата и познакомиться с принципом его работы.

Существа, которым сотни миллионов лет Палеонтологический музей СПбГУ Адрес: Университетская наб., 7



Фото: сайт Санкт-Петербургского государственного университета Поделиться Поделиться





Если вы интересуетесь темой эволюции, вам точно сюда. В залах вы найдете много вымерших видов: трилобитов, брахиоподов, древних рыб, существовавших еще до динозавров. Коллекции этого музея собирались на протяжении более 130 лет самыми разными исследователями. Всего в фондах более 47 тысяч ископаемых растений и животных.



Попасть сюда можно без предварительной записи, но лучше приходить в то время, когда по музею проводят запланированные экскурсии. Их расписание ищите тут.