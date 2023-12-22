Зачем изучать космос? И где вне Земли может быть жизнь? Отвечает астроном

Как далеко расположена самая похожая на Землю планета? Насколько для нас опасна ближайшая черная дыра? И может ли Солнце взорваться?



«Фонтанка» предложила читателям задать свои вопросы астроному. И вы прислали нам много сообщений: интересовались черными дырами, поисками внеземной жизни, происхождением созвездий.



Как и обещали, мы задали самые интересные вопросы Игорю Измайлову, кандидату физико-математических наук, старшему научному сотруднику лаборатории астрометрии и звездной астрономии Главной астрономической обсерватории РАН. В Пулковской обсерватории исследователь заведует 26-дюймовым рефрактором — единственным в России длиннофокусным астрометрическим инструментом. Ученый сам автоматизировал аппарат, написав программу для его работы.



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