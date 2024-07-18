Депутаты предложили запретить преступникам менять ФИО, сославшись на несуществующую статистику, — авторы не поняли шутку

Депутаты от «Новых людей» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить осужденным по ряду статей менять фамилию, имя и отчество. Авторы сослались на статистику, якобы опубликованную пресс-службой судов Петербурга. Но, видимо, дальше заголовка читать не стали.



О внесении в ГД законопроекта федеральные СМИ сообщали накануне. Осужденным за убийства, изнасилования и прочие тяжкие преступления предлагается запретить менять ФИО. Среди аргументов в пользу закона приводится тот факт, что смена имени популярна в преступной среде. «Согласно данным Объединенной пресс-службы судов смена имени является одной из основных отличительных черт среднестатистического осужденного в Петербурге за 2023 год», — говорится в записке. Цитата попала и в некоторые федеральные издания.