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    Депутаты предложили запретить преступникам менять ФИО, сославшись на несуществующую статистику, — авторы не поняли шутку

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    Депутаты от «Новых людей» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить осужденным по ряду статей менять фамилию, имя и отчество. Авторы сослались на статистику, якобы опубликованную пресс-службой судов Петербурга. Но, видимо, дальше заголовка читать не стали.

    О внесении в ГД законопроекта федеральные СМИ сообщали накануне. Осужденным за убийства, изнасилования и прочие тяжкие преступления предлагается запретить менять ФИО. Среди аргументов в пользу закона приводится тот факт, что смена имени популярна в преступной среде. «Согласно данным Объединенной пресс-службы судов смена имени является одной из основных отличительных черт среднестатистического осужденного в Петербурге за 2023 год», — говорится в записке. Цитата попала и в некоторые федеральные издания.

    На деле же никакой подобной статистики пресс-служба не приводила. Согласно данным за 2022 год, больше всего преступников было с именем Александр, а в 2023-м чаще других бедокурили Владимиры. Кроме того, преступники в среднем стали моложе. Публикуя последний отчет, глава пресс-службы Дарья Лебедева обратила внимание на этот факт заголовком «Он помолодел и сменил имя».

    «Мы бесконечно благодарны всем, кто нас читает и на нас так или иначе ссылается. И будем еще больше благодарны, если читать будут чуть внимательнее. В посте про среднестатистического осужденного как за 2022 год, так и 2023 год речь шла об имени, которое чаще всего фигурирует в приговорах. О том, что осужденные меняют имена, мы не говорили. Если прочитать наш текст целиком и со ссылками, то это становится понятно. Но отметим, что в практике судов были ситуации, когда такое действительно случалось: меняли и имена, и фамилии», — отметила в разговоре с «Фонтанкой» Дарья Лебедева.

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