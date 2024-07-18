Депутаты предложили запретить преступникам менять ФИО, сославшись на несуществующую статистику, — авторы не поняли шутку

Депутаты от «Новых людей» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить осужденным по ряду статей менять фамилию, имя и отчество. Авторы сослались на статистику, якобы опубликованную пресс-службой судов Петербурга. Но, видимо, дальше заголовка читать не стали.
О внесении в ГД законопроекта федеральные СМИ сообщали накануне. Осужденным за убийства, изнасилования и прочие тяжкие преступления предлагается запретить менять ФИО. Среди аргументов в пользу закона приводится тот факт, что смена имени популярна в преступной среде. «Согласно данным Объединенной пресс-службы судов смена имени является одной из основных отличительных черт среднестатистического осужденного в Петербурге за 2023 год», — говорится в записке. Цитата попала и в некоторые федеральные издания.
На деле же никакой подобной статистики пресс-служба не приводила. Согласно данным за 2022 год, больше всего преступников было с именем Александр, а в 2023-м чаще других бедокурили Владимиры. Кроме того, преступники в среднем стали моложе. Публикуя последний отчет, глава пресс-службы Дарья Лебедева обратила внимание на этот факт заголовком «Он помолодел и сменил имя».
«Мы бесконечно благодарны всем, кто нас читает и на нас так или иначе ссылается. И будем еще больше благодарны, если читать будут чуть внимательнее. В посте про среднестатистического осужденного как за 2022 год, так и 2023 год речь шла об имени, которое чаще всего фигурирует в приговорах. О том, что осужденные меняют имена, мы не говорили. Если прочитать наш текст целиком и со ссылками, то это становится понятно. Но отметим, что в практике судов были ситуации, когда такое действительно случалось: меняли и имена, и фамилии», — отметила в разговоре с «Фонтанкой» Дарья Лебедева.