Смольный отдает здание центра образования в Колпино РПЦ

Власти Петербурга согласились передать РПЦ здание Александро-Невской часовни в Колпино, которое сейчас числится за районным центром образования. Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета имущественных отношений.
Чиновники одобрили передачу на
Это одноэтажное крошечное здание площадью
В 2010-е годы в часовне (на тот момент она еще не имела статуса памятника) начался ремонт — в результате него был демонтирован переход между двумя зданиями, который построили уже в
В 2023 году колпинский центр образования заключил контракт на разработку проектно-сметной документации для реставрации Александро-Невской часовни. Подрядчиком стало ООО «ГК «Славянский проект». Источник средств — бюджет города. В марте
Часовня является памятником регионального значения. Известно, что изначально там были окна с разноцветными стеклами, дверь была выполнена из дуба с резьбой и матовым стеклом. Пол декорирован метлахской плиткой. За счет ограждения — невысокой чугунной ограды с ажурной решёткой — часовня вмещала до
Часовня уже тогда имела косвенное отношение к образованию: на втором этаже богадельни в декабре