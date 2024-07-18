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    Смольный отдает здание центра образования в Колпино РПЦ

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    2 комментария

    Власти Петербурга согласились передать РПЦ здание Александро-Невской часовни в Колпино, которое сейчас числится за районным центром образования. Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета имущественных отношений.

    Чиновники одобрили передачу на 100 лет в безвозмездное пользование часовни и участка в 400 кв. м по адресу: Адмиралтейская улица, 6а, строение 1, приходу храма святого благоверного князя Александра Невского г. Колпино.

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    Это одноэтажное крошечное здание площадью 139,6 кв. м. Часовню в русском стиле авторства архитектора Петра Мульханова в 1894–1898 годах пристроили к соседнему зданию — богадельне колпинского мещанского общества, которая работала как дом для престарелых одиноких колпинцев. В настоящее время часовня находится в пользовании бюджетного учреждения Центр образования № 170 Колпинского района. В настоящее время здание находится в плачевном состоянии и не эксплуатируется.

    В 2010-е годы в часовне (на тот момент она еще не имела статуса памятника) начался ремонт — в результате него был демонтирован переход между двумя зданиями, который построили уже в 1960-е годы.

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    В 2023 году колпинский центр образования заключил контракт на разработку проектно-сметной документации для реставрации Александро-Невской часовни. Подрядчиком стало ООО «ГК «Славянский проект». Источник средств — бюджет города. В марте 2024 года стороны заключили допсоглашение, по которому стоимость возросла до 4,08 млн рублей, а срок разработки документации продлили со 120 до 240 дней. Дедлайн истекает в конце июля.

    Часовня является памятником регионального значения. Известно, что изначально там были окна с разноцветными стеклами, дверь была выполнена из дуба с резьбой и матовым стеклом. Пол декорирован метлахской плиткой. За счет ограждения — невысокой чугунной ограды с ажурной решёткой — часовня вмещала до 300 человек.

    Часовня уже тогда имела косвенное отношение к образованию: на втором этаже богадельни в декабре 1896 года открылась школа — колпинское приходское двухклассное училище министерства народного просвещения со сроком обучения 6 лет. Одноэтажную часовню одно время хотели сделать двухэтажной, разделив пространство перекрытиями — как полагают исследователи, это было обусловлено разделением молящихся.

    2016 год
    2016 годФото: Часовня во имя св. блгв. кн. Александра Невского Богадельни Колпинского Мещанского общества — Детский дом-школа № 27. Корпус на Citywalls.ru

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    28206267518 Июл 2024 в 15:02
    Тьфу
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