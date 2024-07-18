Смольный отдает здание центра образования в Колпино РПЦ

Власти Петербурга согласились передать РПЦ здание Александро-Невской часовни в Колпино, которое сейчас числится за районным центром образования. Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета имущественных отношений.



Чиновники одобрили передачу на 100 лет в безвозмездное пользование часовни и участка в 400 кв. м по адресу: Адмиралтейская улица, 6а , строение 1 , приходу храма святого благоверного князя Александра Невского г. Колпино .



Это одноэтажное крошечное здание площадью 139,6 кв. м . Часовню в русском стиле авторства архитектора Петра Мульханова в 1894–1898 годах пристроили к соседнему зданию — богадельне колпинского мещанского общества, которая работала как дом для престарелых одиноких колпинцев. В настоящее время часовня находится в пользовании бюджетного учреждения Центр образования № 170 Колпинского района. В настоящее время здание находится в плачевном состоянии и не эксплуатируется.



В 2010-е годы в часовне (на тот момент она еще не имела статуса памятника) начался ремонт — в результате него был демонтирован переход между двумя зданиями, который построили уже в 1960-е годы .



Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Поделиться Поделиться



