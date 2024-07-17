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    Неизвестный на автомобиле въехал в террасу парижского кафе. Есть пострадавшие

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    Неизвестный мужчина на автомобиле 17 июля врезался в террасу парижского кафе, где находились посетители заведения. Об инциденте сообщает издание Parisien.

    По данным газеты, автомобиль сбил нескольких человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести. ДТП произошло на авеню Пер-Лашез, 6, в 20-м округе французской столицы.

    Водитель успел скрыться с места происшествия, сотрудники правоохранительных органов ведут его поиск. Пассажира, находившегося в машине, удалось задержать: у него был положительный результат на наркотики и алкоголь.

    Обновлено

    Позднее Parisien сообщила о смерти одного из пострадавших.

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    ПарижДТПТерраса кафеАвто
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