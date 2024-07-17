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    «От балерины до гадалки»: библиотека «Семеновская» покажет Семенцы с «женского» ракурса

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    Американская писательница, революционерка, первооткрывательница алмазного месторождения, певица… О женских судьбах, связанных с историческим районом Семенцы, узнаем на пешеходной экскурсии. Бесплатно. 12+

    Фабрика им. Клары Цеткин
    Фабрика им. Клары Цеткин
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    «От балерины до гадалки» — так называется экскурсия. Насчет первой героини в названии многие рискнут предположить: «балерина» — это улица Бронницкая из поговорки-подсказки петербургских извозчиков («Разве Можно Верить Пустым Словам Балерины», перечисляющей названия улиц: Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская, Бронницкая).

    А под революционеркой вполне может подразумеваться Клара Цеткин, которая в жизни не бывала в Семенцах, но тут, на Клинском, располагалась табачная фабрика ее имени. Правда, прежде она носила имя другого революционного деятеля, Льва Троцкого, а до того имя фабриканта А.Н. Шапошникова, но у истоков табачного бизнеса была дама — его матушка Пелагея Степановна. И развила этот бизнес тоже дама, супруга Шапошникова (точнее, его молодая вдова) Екатерина Николаевна.

    Когда рассказывают о Семенцах, чаще вспоминают гвардейцев Семеновского полка, давшего неофициальное название этой местности. А в библиотеке «Семеновская» предлагают вспомнить не о бравых военных, а о женщинах, с судьбами «очень интересными и очень разными».

    Пройдемся по знакомым местам Семенцов и посмотрим на них, возможно, с незнакомого ракурса. Встречаемся 19 июля в 18:00 в вестибюле библиотеки (Малодетскосельский пр., д. 42), записаться можно на странице библиотеки во «ВКонтакте».

    Александра Шеромова

    Фабрика им. Клары Цеткин
    Фабрика им. Клары Цеткин

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