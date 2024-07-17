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    Тест по цитатам: угадайте советский фильм по смешной фразе

    На все 10 вопросов ответят те, кто не только смотрел, но и слушал

    2814
    7 комментариев
    Некоторые кадры способны говорить без слов. Но вспомните ли вы по цитатам название фильма?
    Некоторые кадры способны говорить без слов. Но вспомните ли вы по цитатам название фильма?Скриншот: кадр из фильма «Карнавальная ночь» (0+), реж. Эльдар Рязанов, Госкино, 1956
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    В советских фильмах было не только что посмотреть, но и что послушать. Убери из них остроумные фразы и колкие шутки, и вот это уже какое-то другое кино. А еще у всех этих фраз было удивительное свойство: они прочно врезались в память. Уверены, вы и сейчас их прекрасно помните. Или кое-что уже навсегда вылетело из головы?

    — А если я что-нибудь ляпну?
    — Ну и ляпай! Но ляпай уверенно! Тогда это называется точкой зрения. Вот я грубовата, да?
    — Ну, есть немного.
    — А у них это называется эксцентричность, на том и стоим!

    — Вы плохо выглядите.
    — Хорошо, что еще вообще живу.

    Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред. Эротомания. Идите, девочки… Но при этом бургомистр вольного города. Избираюсь 17-й раз подряд, пожизненно.

    Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки: я буду всё это бить. Уберите хлеб из овина: я подожгу овин.

    Это еще что такое?
    Арестованный.
    Почему под оркестр?
    Ваше высочество, сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить.

    Знаешь, мам Вер, я вообще решила замуж не выходить. Одной спокойнее, правда? Хочу — халву ем, хочу — пряники.

    Жениться нужно на сироте.

    Жуткий город: девок нет, в карты никто не играет. Вчера в трактире украл серебряную ложку — никто даже не заметил: посчитали, что ее вообще не было.

    Нас никто не любит, если не считать уголовного розыска, который тоже нас не любит.

    Она любит выпить… Этим надо воспользоваться!

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    Вы большой поклонник советского кино и знаете его практически наизусть!

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    Некоторые кадры способны говорить без слов. Но вспомните ли вы по цитатам название фильма?
    Некоторые кадры способны говорить без слов. Но вспомните ли вы по цитатам название фильма?Скриншот: кадр из фильма «Карнавальная ночь» (0+), реж. Эльдар Рязанов, Госкино, 1956

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    27458352017 Июл 2024 в 21:09
    Девять из десяти. СССР это наше все!!!
    +2−0
    Виктор Ерёмин17 Июл 2024 в 20:20
    Ничего за душой нет, кроме СССР? С момента распада прошло уже 33 года... пора бы угадывать фильмы из 90-х и нулевых )
    +5−2
    triton197717 Июл 2024 в 20:19
    7 из 10, один раз просто не туда тыкнул, итого все 8))
    +0−4
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