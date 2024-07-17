В советских фильмах было не только что посмотреть, но и что послушать. Убери из них остроумные фразы и колкие шутки, и вот это уже какое-то другое кино. А еще у всех этих фраз было удивительное свойство: они прочно врезались в память. Уверены, вы и сейчас их прекрасно помните. Или кое-что уже навсегда вылетело из головы?
Тест по цитатам: угадайте советский фильм по смешной фразе
На все 10 вопросов ответят те, кто не только смотрел, но и слушал
17 июля 2024, 20:00
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— А если я что-нибудь ляпну?
— Вы плохо выглядите.
— Это еще что такое?
Кажется, советские фильмы вы смотрели без звука
Либо вы не смотрели некоторые из этих фильмов, либо память начала вас подводить
Вы большой поклонник советского кино и знаете его практически наизусть!
Иногда создается впечатление, что все эти цитаты к фильмам вы и написали