Тест по цитатам: угадайте советский фильм по смешной фразе

В советских фильмах было не только что посмотреть, но и что послушать. Убери из них остроумные фразы и колкие шутки, и вот это уже какое-то другое кино. А еще у всех этих фраз было удивительное свойство: они прочно врезались в память. Уверены, вы и сейчас их прекрасно помните. Или кое-что уже навсегда вылетело из головы?