От «Нет!» до «Сдаюсь!» — одно ножевое и два выстрела. Полиция показала задержание в Колпино

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Конфликт с полицией в Колпино, который закончился ножевым ранением, погоней и применением табельного оружия, попал на камеру. Запись 16 июля опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел вечером 14 июля. В 23:55 у дома 1/13 по Тверской улице к патрулировавшим улицы полицейским подбежал звавший на помощь мужчина. Во время выяснения он стал проявлять агрессию, неожиданно ударил сотрудника ножом в бедро и попытался скрыться, рассказали в главке.
На записи слышно, как мужчина сначала отказывается показать полицейским военный билет, а когда ему объявляют, что доставят в отдел, начинает кричать «нет!» и «не имеете права!». Далее происходит потасовка и в какой-то момент слышно: «Ногу пробил ножом!»
Мужчина попытался сбежать, но его догнали. У подъезда дома 11 по Новгородской улице один из полицейских достал табельное оружие и сделал предупредительные выстрелы в воздух, после чего беглеца задержали. На записи сотрудник с пистолетом кричит мужчине: «На землю!» Затем слышны два выстрела, беглец испуганно вскрикивает и объявляет, что сдался.
Задержанный оказался 26-летним жителем Тосненского района Ленобласти. У него зафиксировали явные признаки наркотического опьянения. Мужчину доставили в отдел, а позже было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти по части 2 статьи 318 УК РФ.
Пострадавшего полицейского госпитализировали с колото-резаной раной бедра. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение.