От «Нет!» до «Сдаюсь!» — одно ножевое и два выстрела. Полиция показала задержание в Колпино

Конфликт с полицией в Колпино, который закончился ножевым ранением, погоней и применением табельного оружия, попал на камеру. Запись 16 июля опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Инцидент произошел вечером 14 июля. В 23:55 у дома 1/13 по Тверской улице к патрулировавшим улицы полицейским подбежал звавший на помощь мужчина. Во время выяснения он стал проявлять агрессию, неожиданно ударил сотрудника ножом в бедро и попытался скрыться, рассказали в главке.