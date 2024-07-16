    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    764мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.81eur95.78

    Мимо ходили грибники, но сил позвать не было. 79-летняя женщина неделю провела в лесу под Калининградом

    3875
    9 комментариев

    Пожилая женщина почти неделю провела в лесу в Калининградской области, заблудившись вместе со своим сыном. Пенсионерку нашли случайно — в тяжелом состоянии, мужчину ищут до сих пор.

    Вечером 10 июля 79-летняя женщина позвонила соседке и попросила о помощи: она и ее 40-летний сын заблудились в лесу у поселка Ельники, сообщает 16 июля пресс-служба МЧС России. В экстренные службы о случившемся сообщили лишь на следующий день. Шесть дней пропавших искали без перерыва, а утром 16 июля грибник случайно наткнулся на пенсионерку в районе Правдинского полигона.

    ПоделитьсяПоделиться

    Мужчина сразу же позвонил спасателям. Женщина была в тяжелом состоянии. Прибывшие на место сотрудники МЧС оказали ей первую помощь и на носилках отнесли к машине скорой помощи. Женщина рассказала, что мимо проходили и другие грибники, но она была так обессилена, что не могла позвать на помощь. Она также сообщила, что разминулась с сыном, когда тот пошел за водой. Поиски мужчины продолжаются.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Калининградская областьЗаблудившиеся в лесу
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ10

    Комментарии 9

    Zdobsi16 Июл 2024 в 18:52
    Ну и не так бывает ещё. Бабушка тут у соседей ушла в лес-так и не нашли. Если и найдут-то кто-то на кости наткнется. Или в болото попала-непонятно. Так что нельзя их одних отпускать по грибы-ягоды.
    +0−0
    Бородин П.Т.16 Июл 2024 в 18:13
    Вот так и ходи за грибами. Никто и не поможет.
    +0−0
    28250012116 Июл 2024 в 17:55
    Как можно с телефоном заблудиться?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close