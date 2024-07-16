Мимо ходили грибники, но сил позвать не было. 79-летняя женщина неделю провела в лесу под Калининградом

Пожилая женщина почти неделю провела в лесу в Калининградской области, заблудившись вместе со своим сыном. Пенсионерку нашли случайно — в тяжелом состоянии, мужчину ищут до сих пор.



Вечером 10 июля 79-летняя женщина позвонила соседке и попросила о помощи: она и ее 40-летний сын заблудились в лесу у поселка Ельники, сообщает 16 июля пресс-служба МЧС России. В экстренные службы о случившемся сообщили лишь на следующий день. Шесть дней пропавших искали без перерыва, а утром 16 июля грибник случайно наткнулся на пенсионерку в районе Правдинского полигона.