Мимо ходили грибники, но сил позвать не было. 79-летняя женщина неделю провела в лесу под Калининградом

Пожилая женщина почти неделю провела в лесу в Калининградской области, заблудившись вместе со своим сыном. Пенсионерку нашли случайно — в тяжелом состоянии, мужчину ищут до сих пор.
Вечером 10 июля 79-летняя женщина позвонила соседке и попросила о помощи: она и ее 40-летний сын заблудились в лесу у поселка Ельники, сообщает 16 июля пресс-служба МЧС России. В экстренные службы о случившемся сообщили лишь на следующий день. Шесть дней пропавших искали без перерыва, а утром 16 июля грибник случайно наткнулся на пенсионерку в районе Правдинского полигона.
Мужчина сразу же позвонил спасателям. Женщина была в тяжелом состоянии. Прибывшие на место сотрудники МЧС оказали ей первую помощь и на носилках отнесли к машине скорой помощи. Женщина рассказала, что мимо проходили и другие грибники, но она была так обессилена, что не могла позвать на помощь. Она также сообщила, что разминулась с сыном, когда тот пошел за водой. Поиски мужчины продолжаются.