Генерал Иван Попов переведен из СИЗО под домашний арест

Военный суд 15 июля перевел из СИЗО под домашний арест бывшего командующего 58-й армией ВС генерал-майора Ивана
Попова. Об этом сообщают РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.
Иван Попов был арестован в мае по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге. Следствие полагает, что генерал причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката. Ранее он был отстранен от командования 58-й армией после доклада о проблемах в армии, о чем он сообщил в аудиосообщении, размещенном в закрытом чате.
Следствие неоднократно просило перевести Попова под домашний арест, однако суд отказывал в изменении меры пресечения. Не помогало даже сотрудничество Попова со следствием: так, к примеру, он дал «изобличающие показания» на других возможных участников преступления.
Почему на этот раз было удовлетворено ходатайство следствия, не уточняется. Новая мера пресечения установлена до 11 октября. Заседание суда прошло в закрытом от СМИ и публики режиме. Генерала переведут под домашний арест, не доставляя в СИЗО.