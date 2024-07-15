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    Генерал Иван Попов переведен из СИЗО под домашний арест

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    4 комментария

    Военный суд 15 июля перевел из СИЗО под домашний арест бывшего командующего 58-й армией ВС генерал-майора Ивана

    Попова. Об этом сообщают РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.

    Иван Попов был арестован в мае по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге. Следствие полагает, что генерал причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката. Ранее он был отстранен от командования 58-й армией после доклада о проблемах в армии, о чем он сообщил в аудиосообщении, размещенном в закрытом чате.

    Следствие неоднократно просило перевести Попова под домашний арест, однако суд отказывал в изменении меры пресечения. Не помогало даже сотрудничество Попова со следствием: так, к примеру, он дал «изобличающие показания» на других возможных участников преступления.

    Почему на этот раз было удовлетворено ходатайство следствия, не уточняется. Новая мера пресечения установлена до 11 октября. Заседание суда прошло в закрытом от СМИ и публики режиме. Генерала переведут под домашний арест, не доставляя в СИЗО.

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    Комментарии 4

    oleg194015 Июл 2024 в 16:51
    Вторая васильева ?
    +1−0
    Snow*15 Июл 2024 в 16:45
    а он на каком этаже живет?
    +0−0
    Инкогнито202115 Июл 2024 в 16:26
    по итогу наградят его, за то что не выдал подельников!
    +3−0
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