Генерал Иван Попов переведен из СИЗО под домашний арест

Военный суд 15 июля перевел из СИЗО под домашний арест бывшего командующего 58-й армией ВС генерал-майора Ивана

Попова. Об этом сообщают РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.

Иван Попов был арестован в мае по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге. Следствие полагает, что генерал причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката. Ранее он был отстранен от командования 58-й армией после доклада о проблемах в армии, о чем он сообщил в аудиосообщении, размещенном в закрытом чате.

Следствие неоднократно просило перевести Попова под домашний арест, однако суд отказывал в изменении меры пресечения. Не помогало даже сотрудничество Попова со следствием: так, к примеру, он дал «изобличающие показания» на других возможных участников преступления.