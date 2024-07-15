Петербуржец, избивший пассажира в самолете, избежал наказания

Московский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении мужчины, который устроил полуголую драку на борту самолета. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 15 июля.
Инцидент произошел 20 апреля на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» во время семичасового перелета из Таиланда в Петербург. По данным дела, причиной конфликта стал незначительный повод. В результате один пассажир нанес другому не менее двух ударов кулаком по затылку, а после устроил прогулку по салону без верхней одежды.
В отношении мужчины возбудили дело по статье «Хулиганство» (пункты «а», «в» части 1 статьи 213 УК РФ). Пострадавший от рук агрессивного пассажира в суде заявил ходатайство о прекращении уголовного дела по причине их примирения. Клюшкин загладил причиненный вред и принес свои извинения. Он также добавил, что внес пожертвования в благотворительный фонд.
«Суд уголовное дело в отношении Клюшкина прекратил в связи с примирением сторон», — заключили в пресс-службе.