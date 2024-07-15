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    Петербуржец, избивший пассажира в самолете, избежал наказания

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    6 комментариев

    Московский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении мужчины, который устроил полуголую драку на борту самолета. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 15 июля.

    Инцидент произошел 20 апреля на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» во время семичасового перелета из Таиланда в Петербург. По данным дела, причиной конфликта стал незначительный повод. В результате один пассажир нанес другому не менее двух ударов кулаком по затылку, а после устроил прогулку по салону без верхней одежды.

    В отношении мужчины возбудили дело по статье «Хулиганство» (пункты «а», «в» части 1 статьи 213 УК РФ). Пострадавший от рук агрессивного пассажира в суде заявил ходатайство о прекращении уголовного дела по причине их примирения. Клюшкин загладил причиненный вред и принес свои извинения. Он также добавил, что внес пожертвования в благотворительный фонд.

    «Суд уголовное дело в отношении Клюшкина прекратил в связи с примирением сторон», — заключили в пресс-службе.

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    Комментарии 6

    BВВ15 Июл 2024 в 15:00
    Так любое уголовное дело можно деньгами прекратить?
    +0−0
    Абрикосов15 Июл 2024 в 14:21
    а то что остальные пассажиры летевшие с этим ... Колюшкиным, испытали стресс это суд не учел?
    а то что дети летели, а г-н Колюшкин всех напугал и заставил сильно нервничать суд не учел?
    а... благотворительность же... забыл...
    тогда конечно, тогда невиновный этот Колюшкин...
    +8−0
    -4°15 Июл 2024 в 14:13
    Т.н. "Примирение сторон" необходимо исключить и практики судопроизводства. А не то получается избил, покалечил, убил по неосторожности, заплатил терпилам и гуляй Вася, продолжай в том же духе!
    +8−0
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