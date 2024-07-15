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    В кино покажут историю создания «Вдовы Клико». Главные роли в байопике сыграли Хейли Беннетт, Том Стёрридж и Сэм Райли

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    Фото: кадр из фильма
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    18 июля на экраны выходит биографическая драма Томаса Нэппера «Вдова Клико». Фильм рассказывает о создании знаменитого по сей день шампанского «Вдова Клико» — того самого, которое Пушкин в «Евгении Онегине» называет «благословенным». В центре сюжета — Барбе-Николь Клико-Понсарден, рано, всего лишь в 27 лет, потерявшая любимого мужа Франсуа. Ей приходится взять захиревшее семейное дело в свои руки. Вдова Клико при помощи советника Луи Боне добивается успеха и делает своё шампанское популярным во всём мире. В то же время отношения Клико с Боне переходят за грань чисто деловых…

    Саму Клико в фильме сыграла Хейли Беннет, звезда «Девушки в поезде» и «Великолепной семерки», также снявшаяся в ожидаемом в этом году «Бордерлендс». Роль её мужа Франсуа исполнил Том Стёрридж («Рок-волна» и «Песочный человек»), а Луи Боне сыграл Сэм Райли («Контроль», «На дороге»).

    Фото: кадр из фильма
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    Сценарий фильма основан на одноимённом биографическом исследовании, написанном Тилар Маццео. Съёмки проходили в местности Шабли и в городе Реймс в октябре 2022 года.

    Мировая премьера фильма состоялась осенью 2023 года на Международном кинофестивале в Торонто. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил 100% рейтинг одобрения от критиков. По их мнению, виноделие в фильме показано и как форма искусства, и как страсть, которая помогает спокойной, решительной, изобретательной героине в исполнении Хейли Беннетт добиваться своего в мире мужского бизнеса.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

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