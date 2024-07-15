«Я белый и пушистый»: психолог назвала 15 «красных флагов», после которых надо завершать отношения

У идеального парня часто шкаф «красных флагов» Иллюстрация: Мария Романова Поделиться Поделиться





Во время конфетно-букетного периода партнеры нередко ищут «красные флаги» друг в друге: признаки, предупреждающие о потенциальных проблемах, а то и об угрозах в отношениях. Ведь то, что может показаться странным или забавным, в дальнейшем легко обернется манипуляциями, эмоциональными качелями и абьюзом. Даже если речь идет всего лишь о том, что партнер не любит «Гарри Поттера». Клинический психолог Анастасия Федорова рассказала V1.RU о «красных флагах» в отношениях пар и объяснила, зачем они нужны и что с ними делать.

«Красный флаг» (Red flag) — метафора, которая обозначает, что что-то идет не так. Это признаки, предупреждающие о потенциальных проблемах или опасениях в отношениях. Слова, привычки или поступки, маскирующие попытку контроля или нечестность вашего партнера.



Разговоры об изменах — тревожный звоночек Иллюстрация: Мария Романова Поделиться Поделиться





Клинический психолог Анастасия Федорова составила топ-15 «красных флагов», после которых стоит задуматься о расставании:

1. Эмоциональные качели Невозможно строить близкие связи с тем, кто утром вас любит и носит на руках, а вечером ненавидит и собирает вещи.

2. Отказ от презерватива В данном случае мы говорим именно о том, чтобы заставлять партнера заниматься сексом без защиты. Предложение может быть любое: от «я успею» до «выпьешь таблеточку, и все пройдет». Только для того, чтобы партнеру было приятно.

3. Гендерные стереотипы Подобные фразы обозначают «красный флаг»: «Это не женская работа», «Женщина должна сидеть дома и готовить еду», «Женщине неприлично ходить одной, еще и в такой одежде».



4. Манипуляции и ультиматумы Любые ультиматумы и манипуляции наталкивают на нездоровое психологическое поведение: «Либо я, либо родители», «Я сказал, ты не пойдешь гулять с подругами», «Никакой работы в выходной», «Ты не пойдешь на маникюр, он тебе не нужен», «Если ты уйдешь, то я что-то сделаю».

5. Шутки про еду и вес Тонкие намеки про еду и состояние тела непростительны: «Куда ты столько ешь?», «А кто это у нас пироженку ест?», «Ты сегодня уже ела», «Давай без хлеба сегодня, тебе хватит», «Слушай, а ты не думала о спорте?», «А чьи это бока такие торчат?»



6. Высокомерие Отвратительное отношение к обслуживающему персоналу. Использование английских слов для того, чтобы казаться умнее и круче. 7. Отсутствие сепарирования от родителей Рассказывать родителям каждый шаг, все проблемы и интимные подробности ваших отношений.

8. Предъявление счетов Подобные фразы звучат тревожно: «Я подарил тебе цветы, а ты ничего не делаешь», «Я слишком много делаю по дому, а ты только играешь в компьютер», «Я сделала тебе сюрприз на день рождения. Значит, ты должен мне сделать подобное».

9. Отношения как в сказке с первого дня знакомства Бури страстей и романтики сметают все вокруг. Партнер вас превозносит. Говорит: «Ты — идеал, все, кто был до тебя, блекнут на твоем фоне». Он мечтает состариться вместе и, ничего, что вы три дня знакомы, одаривает вниманием и подарками, иногда даже недешевыми. Он каждую минуту рядом, готов угадывать ваши малейшие желания. В лучшем случае вы имеете дело с мошенником, который высосет из вас все деньги и скроется. В худшем — станете жертвой домашнего насилия на долгие годы.



10. Разговоры об изменах Если партнер рассказывает, как изменял в прошлом, то с вероятностью в 90% он сделает то же самое с вами. Люди не меняются.

11. Хороший понт дороже денег Фотографии у ЦУМа с пакетами рынка «Садовод». Высказывания типа: «Я на метро ни разу не ездила, беру только такси класса «бизнес», — а у самой зарплата в 60 000 , половина из которых уходит на такси. «Я никогда не буду работать на дядю», — вполне возможно, что сидит на шее у родителей, потому что уже 20 лет не может придумать идею для стартапа. Злоупотребление понтами — явный повод задуматься.



12. Алкоголь Банально. Очень банально. Но если человек до знакомства с вами пил с вечера пятницы до утра понедельника, то после вряд ли что-то поменяется.



13. Я один белый и пушистый С человеком, который думает, что только он знает, как правильно жить, тоже вряд ли что-то получится. Ведь есть только два мнения — его и неправильное. 14. Мои проблемы — это наши проблемы. Твои проблемы — решай сама Если партнер может решить свои проблемы только с вашей помощью, а взяться за ваши тоже отказывается, зачем вам человек, ответственность за которого вы взвалили на себя? 15. Ревность с постоянным контролем Ревность — это не всегда плохо, но если она переходит всевозможные границы, сопровождается постоянным контролем и не заканчивается никогда, это тревожный звоночек. У него есть пароли от всех ваших социальных сетей, ключ от дома и пин-код от банковской карты? Бегите! Постоянно держать человека под прицелом или иметь сталкерские замашки — конечная стадия ревности, известная как безумие.



Катание на эмоциональных качелях не приведут к здоровому общению Иллюстрация: Мария Романова Поделиться Поделиться





Тут важное примечание. «Красные флаги» несут возможные проблемы, поэтому Анастасия Федорова рекомендует присматриваться к ним: — Отношения серьезно влияют на эмоциональное состояние личности. Лучше вовремя посмотреть правде в глаза и определить, есть ли у партнера «красные флаги», какие и можно ли их преодолеть или все-таки придется прекращать общение. «Красный флаг» может и не быть сам по себе проблемой. Но он может быть намеком на то, что такая проблема возникнет в будущем. Анастасия Федорова советует сразу выходить из отношений, если выявили «красные флаги» у партнера в начале общения. Потом может быть еще хуже.



— Но если вы уже на протяжении долгого периода времени вместе, то тут сначала нужно сесть и задать себе вопрос. Любите ли вы своего партнера? Хорошо ли вам с ним? Все ли устраивает? — предлагает психолог. — Если на большую часть вопросов вы ответите «нет», лучше расставаться. Но если все-таки ответ будет «да», можно попробовать сходить на сессию к семейному психологу и проработать проблемы, скопившиеся за долгий период вместе.



«Красные флаги» встречаются у подростков, но они перерастают такое поведение.



Анастасия Федорова, психолог

Любимые фильмы и книги могут стать причиной расставания Иллюстрация: Мария Романова Поделиться Поделиться





Однако «красные флаги» могут быть не только у партнера, но и у вас самих. В таких случаях Анастасия Федорова рекомендует поговорить со второй половинкой честно и выяснить, все ли его / ее устраивает. В случае сложных вопросов и проблем лучше также обратиться к семейному психологу.

— Если человек нашел в себе «красные флаги», тут два варианта. Либо проработать проблемы с психологом. Либо жить с ними дальше. Но, возможно, это в дальнейшем вызовет большие трудности с построением отношений, — говорит психолог. — Пока ты молодой, легко жить и с «красными флагами», и с детскими травмами, и со всей прочей гадостью. Но чем старше становишься, тем сложнее из-за всего этого выстраивать какие-либо виды коммуникаций, будь то дружеские, любовные или даже сексуальные.



Не подписывай приговор отношениям. Каждый случай и человек индивидуальны. Во всем нужно разбираться отдельно. Анастасия Федорова, психолог

Конкретного списка «красных флагов», который подходил бы всем, не существует. Это субъективное понятие. Один человек может считать таким звоночком толерантность, а другой — нелюбовь к фильму «Гарри Поттер».

— Каждый будет прав, — говорит психолог. — Конкретного количества «красных флагов» нет. Кому-то достаточно одного тревожного звоночка, тогда как другому хоть 50 колоколов будут звонить, но отношения человек не закончит.