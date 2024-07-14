«Водителя зажало». Двое пострадали в жестком ДТП на востоке города

Серьезная авария случилась утром 14 июля в Красногвардейском районе Петербурга. Госпитализация потребовалась двум пострадавшим. Подробности «Фонтанке» сообщили в пресс-службе
Авария случилась около
«Двое пострадавших, водителя зажало. От "Гетса" мало что осталось», — написал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Судя по опубликованным кадрам, участниками аварии стали два легковых автомобиля. У одной из машин оказалась полностью смята боковая часть, от удара переднее колесо буквально легло на дорогу. Вторая машина осталась стоять посреди перекрестка с разбитым капотом.