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    «Водителя зажало». Двое пострадали в жестком ДТП на востоке города

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    Серьезная авария случилась утром 14 июля в Красногвардейском районе Петербурга. Госпитализация потребовалась двум пострадавшим. Подробности «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

    Авария случилась около 4 часов утра на перекрестке шоссе Революции и Индустриального проспекта. В результате столкновения пострадали двое мужчин в возрасте 46 и 33 лет, их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

    «Двое пострадавших, водителя зажало. От "Гетса" мало что осталось», — написал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    Судя по опубликованным кадрам, участниками аварии стали два легковых автомобиля. У одной из машин оказалась полностью смята боковая часть, от удара переднее колесо буквально легло на дорогу. Вторая машина осталась стоять посреди перекрестка с разбитым капотом.

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    Комментарии 1

    ixform14 Июл 2024 в 15:05
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