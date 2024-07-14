Найти одежду и обувь в магазинах невозможно. Как живет самый высокий человек в России

Рассказываем, как живет человек, которому приходится наклоняться перед каждым дверным проемом Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





«О, Майкл Джордан!» — выкрикивает случайный прохожий, когда мы с Сергеем Ильиным идем по московской улице. Как ни странно, это единичная реакция: судя по всему, жителей столицы уже ничего не удивляет, будь это даже самый высокий человек в стране. И это не преувеличение: Сергей действительно внесен в Книгу рекордов России. Ему принадлежат сразу три рекорда: самый большой рост — 225 сантиметров, размах рук — 228 сантиметров и длина стопы — 35,2 сантиметра.

Ильин много лет играл в баскетбол, получил звание мастера спорта, снимался в кино, а теперь его жизнь совсем не отличается от жизни обычного человека: работа 5/2, небольшой бизнес, встречи с друзьями. Наши коллеги из MSK1.RU прогулялись с Сергеем по городу и узнали, как живется самому высокому человеку в России. А еще протестировали окружение: общественный транспорт, магазины и ларьки. Подробности — в материале. Бесконечный гормон роста 36-летний Сергей Ильин живет в Москве вот уже 20 лет. Он родом из Вязьмы (Смоленская область). В столицу переехал еще подростком, когда его позвали играть за баскетбольный клуб «Динамо». К тому моменту он уже был значительно выше сверстников, но стремительно расти Сергей начал только после 9-го класса школы — прибавлял по десять сантиметров в год.

— В 9-м классе я был вторым по росту, а вот в ПТУ пошел уже 220 сантиметров, — вспоминает он.

Еще в школьные годы Ильин стал заниматься легкой атлетикой, а затем тренер предложил посмотреть в сторону баскетбола. «И всё, поехали», — говорит он. Так он попал в сборную Вязьмы, а потом и в Москву. Прежде чем начать тренировки в «Динамо», спортсмену нужно было пройти диспансеризацию. Тогда-то и выяснилось, что его стремительный рост связан с опухолью в гипофизе (железа внутренней секреции, расположенная у основания головного мозга и оказывающая влияние на рост, развитие и обмен веществ организма. — Прим. ред.): она давила на железу, и та выделяла всё больше гормона роста.

Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Опухоль Ильину удалили, причем по новой для тех времен методике — через нос.

— Профессор защищал диссертацию, и после меня [методика] пошла уже в массы. Обычно трепанацию делали, сбоку голову вскрывали и удаляли, — рассказывает Сергей.

После операции великан вырос еще на несколько сантиметров, и рост наконец остановился на отметке 225 сантиметров.

Кто самый высокий человек в мире? Показать Сейчас самым высоким человеком в мире считается Султан Кёсен — турецкий фермер курдского происхождения. Его рост составляет 251 сантиметр и тоже связан с опухолью в гипофизе.

Мужчина начал стремительно расти в 10 лет и из-за этого не смог окончить школу. Не сложилось у Кёсена и с баскетболом — он оказался слишком высоким для этого вида спорта. На данный момент он занимается фермерством, снимается в кино и выступает в цирке.

Кёсену принадлежит рекорд по размеру ладони — он составляет 27,5 сантиметра.

«Раньше в метро вагоны были шире» Высокий рост дал Ильину хороший толчок к карьере баскетболиста. Несколько лет он выступал за клубы России, Киргизии, Казахстана, получил звание мастера спорта. Однако спустя время принял решение уйти из спорта — он перенес семь операций на ноге, а в какой-то момент перестал видеть какие-либо перспективы.

— Главное — вовремя уйти. У меня много знакомых, которые играют за обычную зарплату, а ты можешь ее в обычной сфере заработать, где у тебя и опыт идет, и стаж. В спорте ты ничего не получаешь, только время уходит. Пенсии у спортсменов нет. Смысл тогда работать, если у тебя даже пенсии нет? — рассуждает он.

Физкультура лечит, спорт калечит. Сергей Ильин

Сейчас жизнь Сергея не отличается от жизни других. Он живет в самой обычной квартире, работает личным помощником руководителя компании по продаже шин и дисков, в свободное время (которого, по словам Ильина, у него немного) встречается с друзьями.

— У него [шефа] не хватает рук, я как дополнительные руки. У меня-то побольше, — шутит Сергей. Перемещается Сергей на автомобиле, причем на самом обычном. Мы проверили: помещается туда спокойно. Правда, складывается впечатление, что рулить он может коленками.

Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Общественным транспортом Ильин практически не пользуется. Оно и понятно: московские трамваи и метро едва ли рассчитаны для человека таких габаритов.

Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Прокатившись в столичной подземке, Сергей резюмирует: — Раньше в метро вагоны были шире, больше. Сейчас неудобно: поручней много.



Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Сергей носит одежду размера 3XL-T, а обувь — размера 55,5. Найти их в российских магазинах невозможно, поэтому чаще всего кроссовки ему привозят друзья из-за границы. Сейчас сделать это проблематично, но Ильин не переживает: у него уже накопился большой запас.

Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Одежду Ильин отшивал в ателье, но теперь научился бороться с проблемой иначе — он запустил собственный бренд одежды «225». Для таких же супервысоких людей он делает на заказ футболки, носки, кепки и многое другое.

Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Появлялся Ильин и в кино: он исполнил эпизодические роли в комедийном сериале «Волшебный участок» (18+) и в короткометражках Школы Кончаловского. Звали его и в знаменитый фильм «Движение вверх» (6+), но сняться там у Сергея не получилось из-за работы.

Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Во время спортивной карьеры Сергей исколесил полмира. По его словам, в самолете ему обычно предлагали места у аварийного выхода, а иногда бесплатно пересаживали в бизнес-класс. «Одни плюсы в высоком росте!» — говорит он. Хотя несколько лет назад Ильин пытался получить группу инвалидности. Не дали. На вопрос о том, удобна ли Москва для самого высокого человека, Сергей отвечает лаконично: «Смотря как приспособишься».

Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





— Неэкономично и нецелесообразно что-то менять. Не мир должен приспосабливаться, а ты к нему. Вообще, Москва мне не нравится, не мой город. Столько уезжать пытался — не отпускает, — признается Ильин.



И яблоко вкусное сорвет По поводу неординарного роста Сергей не переживает, хотя признается, что в молодости его, бывало, дразнили. Но с переездом в Москву его окружали такие же высокие люди, так что самооценка сильно не пострадала. Изменить бы свой рост на меньший Ильин не хотел. — Куда от этого деться? Я бы многое потерял бы тогда. — Что, например? — Друзей. С моим другом Андреем нас свел рост, скажем так. С его братом познакомились тоже, в принципе, из-за роста.

Арсений Пушкин / MSK1.RU

Тот самый Андрей признает, что с Сергеем бывает трудновато. Например, он слишком быстро ходит. Зато и плюсов в такой дружбе немало.



— На самом деле, он не быстро идет, но его большие шаги заставляют тебя семенить своими коротенькими ножками. Хотя я, со своим ростом 176, вроде и не низкий, но бежать за ним приходится. Либо что-то подать с верхней полки, либо положить что-то на верхнюю полку, либо сорвать тебе яблоко вкусное, которое очень высоко висит. Поэтому да, в этой дружбе есть свои плюсы, — рассказывает Андрей.

Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





О реакциях окружающих на свой рост Ильин рассказать не может: так привык к ним, что уже и не замечает. А вот друзьям это в глаза бросается.



— Оборачиваются обязательно, с удивлением смотрят. Конечно, не каждый день ты видишь таких людей! Поэтому хлопают глазами. Кто-то исподтишка фотографирует, — говорит Андрей.

Кто был самым высоким человеком в истории? Показать Согласно Книге рекордов Гиннеса, самым высоким зарегистрированным человеком в истории был Роберт Уодлоу. Он прожил всего 22 года, по последним измерениям его рост составлял 272 сантиметра. Американец начал расти с 4 лет, а уже в 8-летнем возрасте имел рост 188 сантиметров. У мальчика диагностировали сразу несколько редких болезней, в том числе опухоль гипофиза. Уодлоу окончил школу, поступил в университет, где изучал право, и гастролировал по США вместе с цирком. Публика дала ему прозвище Добрый великан. Из-за быстрого роста здоровье Роберта ухудшалось, ему потребовались костыли. В 1940 году во время выступления по случаю Дня независимости костыль натер Уодлоу ногу. Это привело к инфекции и сепсису. Врачи пытались спасти ему жизнь переливанием крови, но безуспешно. 15 июля гигант умер во сне. Гроб Уодлоу имел длину более трех метров и весил полтонны. Его несли 12 человек.



Кстати, дамы сердца у Сергея Ильина пока нет. Но всех девушек предупреждаем: великан рассматривает спутниц не выше 180 сантиметров. — Кому-то нравятся брюнетки, блондинки, полные, худые, высокие, низкие... Вот мне нравятся такие, — объясняет он.

Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Ранее мы рассказывали о самой высокой девочке в России. Средний рост ее сверстниц — около 150 сантиметров, а у 11-летней школьницы — почти 190. Такие параметры помогли девочке-подростку попасть в Книгу рекордов России. Подробнее о ее жизни мы рассказывали в одном видео.



Также наши коллеги из NGS24.RU писали о самом высоком школьнике в России. Его феноменальный рост в 208 сантиметров обеспечил ему рекорд на год вперед: среди 14-летних подростков в России просто нет никого выше красноярца. Несмотря на выдающиеся данные, баскетболу он предпочитает настольный теннис, много читает (иногда за раз берет 12 книг в библиотеке), любит готовить изысканные блюда и конструировать роботов в кружке для юных техников.