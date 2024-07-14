«Те, кто не пришел бы на выборы, теперь придут». О чём нам говорит покушение на Трампа и какие будут последствия

— Сейчас бытуют три конкурирующие версии относительно того, что мы видели: реальное покушение по политическим мотивам, организованное на высшем уровне; реальное покушение, совершенное одиночкой; постановка или провокация республиканской партии. При всём дефиците фактуры, что кажется вам наиболее правдоподобным и почему?





— Мне кажется, что две наиболее правдоподобные версии — это покушение на убийство одиночки, но в результате целенаправленной и провокационной риторики со стороны администрации Байдена, которая резко радикализировала американское общество и которая на протяжении более чем года убеждала американцев в том, что приход Дональда Трампа к власти — это угроза национальной безопасности Америки номер один, что Дональд Трамп уничтожит американскую демократию, разрушит американское общество, превратит Америку в фашистскую диктатуру и так далее. И поскольку это вдалбливалось просто в головы американцев на протяжении длительного времени, это не могло не привести к радикализации. И в результате действительно многие могли настолько испугаться перспективы прихода Дональда Трампа, что пошли на подобные действия. Но опять-таки ответственность за это на администрации Байдена и на предвыборной стратегии демократов.



Но не менее вероятным является и заговор спецслужб, точнее, не заговор, а просто деятельность американских спецслужб, которые могли прийти к выводу, что иного шанса, иной возможности не допустить прихода Трампа к власти на сегодняшний день нет. Потому что Байден катастрофически проигрывает предвыборную кампанию, в демократическом лагере полная паника, заменить Байдена не на кого, сам Байден уходить не хочет. Время уходит на то, чтобы раскрутить кого-то другого. Камала Харрис в качестве кандидата номер два тоже слабая и, скорее всего, тоже проиграет Трампу, если будет номинирована на выборы. Соответственно, с очень большой вероятностью Дональд Трамп выигрывает президентские выборы.



И это очень серьезная угроза, это очень серьезный вызов для американских спецслужб, поскольку Трамп на сей раз обещает привести свою команду единомышленников, не повторять опыт своего прошлого президентства, когда у него был хаос внутри администрации, и действительно начать проводить политику, которая соответствует его мнению. И для американских спецслужб, которые хотели бы сохранить статус-кво и неизменность американской политики, в том числе внешней, это очень серьезный вызов. И они могли прийти к выводу, что иного шанса на сегодняшний день не допустить Трампа к власти, кроме как его физическое устранение, просто нет. Это уже было в американской политике.



— А какой будет официальная версия?



— Пока мы не знаем результаты. Скорее всего, официальная версия будет, что это стрелок-одиночка, и я допускаю, что этот стрелок-одиночка мог быть. Но даже в этом случае политическая ответственность всё равно на администрации Байдена и лично на президенте Байдене.



— В историю про постановку и кетчуп вы не верите?



— Я полностью исключаю заговор самих республиканцев, потому что Трамп и так уверенно побеждает. Им не нужно было инсценировать это покушение для того, чтобы повысить рейтинги Трампа. Он и так уверенно побеждает на выборах. А что касается реального заговора внутри республиканцев, чтобы устранить Трампа, то это им тоже не нужно, потому что замены Трампу внутри республиканского лагеря точно нет, и это вызвало бы очень серьезный кризис внутри партии, если бы это покушение, если бы это убийство удалось.



— Когда мы обсуждаем версию о спецслужбах, вы имеете в виду санкционированные Вашингтоном действия или автономное выступление этих самых спецслужб, решающих только свои проблемы?



— Не исключено и то и другое. На самом деле американские спецслужбы действуют автономно, и в истории Соединенных Штатов были случаи, когда спецслужбы шли на силовые акции без ведома, по крайней мере официально, без санкции высшего руководства Соединенных Штатов. Это могло быть.



Я не уверен даже, что здесь как-то замешана администрация или, по крайней мере, высшие эшелоны администрации. Потому что если это выяснится, то это убийственно будет для действующей администрации, это гарантированный импичмент. И это будет просто катастрофа для демократической партии. Тогда они проиграют не только Белый дом, но и обе палаты Конгресса на предстоящих выборах.



— А удачное покушение на Трампа не было бы такой же электоральной катастрофой для демократов? Был бы у них шанс выиграть выборы, если бы Трамп был так публично убит?



— Я думаю, что если бы Трампа убили, то это дестабилизировало бы ситуацию в Соединенных Штатах, да, это вызвало бы массовые протесты, может быть, с проявлениями насилия, но это резко повысило бы шансы демократов на победу на выборах. Потому что — да, Трампа бы героизировали, конечно же, он стал бы героем-мучеником, — но он был бы устранен. А серьезная замена.... Никки Хейли была бы номинирована, но она не настолько сильна.



— Но вот как раз-таки на волне «вы нас убиваете, а мы всё равно избираемся» республиканцы бы не взлетели? Или задача конкретно в том, чтобы это был не Трамп?



— Я думаю всё равно, что успешное устранение Трампа повысило бы шансы демократов. Но это всё равно бы не устранило те слабости, которые проявляет сам Байден.Но, может быть, в противостоянии Никки Хейли и Камалы Харрис Камала Харрис бы и победила, потому что вряд ли за Никки Хейли проголосовал бы электорат Трампа. Сложно судить. Может быть, он бы и объединился вокруг Никки Хейли, но, с другой стороны, она настолько долго и последовательно оппонировала Трампу в ходе праймериз, что было бы непросто для нее получить голоса трамповского электората.



— Котировки Трампа резко выросли. Прямо сейчас, из нынешней точки — шансов у Байдена нет вообще?



— Я полагаю, что да. Из нынешней точки, конечно, неуспешное покушение действительно повысило вероятность победы Трампа в еще большей степени. Но на самом деле он и так побеждал. После провальных дебатов, после продолжающихся нелепых оговорок Байдена, когда он Зеленского назвал Путиным, Камалу Харрис назвал Трампом и даже не заметил этого, и так далее. Всё равно Трамп и так бы побеждал, но в нынешней ситуации он стал героем, он стал почти мучеником. Он продемонстрировал смелость, потому что после покушения он сегодня будет участвовать в Республиканском съезде. Он повел себя достаточно мужественно и как бы адекватно в сложившейся ситуации, поэтому это, конечно же, героизировало его и еще в большей степени подстегнуло его поддержку.



— За счет кого? Не определившихся до сих пор?



— В первую очередь неудавшееся покушение увеличивает явку среди республиканского электората. Поэтому те, кто не пришел бы на выборы, сейчас придут на выборы после этого покушения. Это первое. Второе, что касается неопределившегося электората: для него важно, кто хуже в данной ситуации. И пока ситуация такова, что гораздо хуже Байден.



— А этот сегмент неопределившихся значителен? Просто бытует обывательское представление, что в США всё поляризовано, и если ты не демократ, то ты точно республиканец, и наоборот.



— Это не так. Неопределившихся примерно треть, по опросам общественного мнения, это много, и именно неопределившиеся штаты, которых с десяток примерно, чуть-чуть больше, такие как Пенсильвания, Висконсин, Огайо — они в значительной степени определяют исход американских выборов. Потому что, действительно, количество демократов и республиканцев примерно равное, но именно фактор неопределившихся избирателей в конечном итоге оказывается решающим.



— Демократическая партия ночью сообщила, что приостанавливает телеагитацию и рассылку сообщений сторонникам. Они перегруппировываются?



— Я думаю, что они берут временную паузу для того, чтобы как-то не смотреться совсем уже нелепо на фоне покушения. Потому что покушение на очевидного кандидата в президенты — это, конечно же, чрезвычайная и самая главная новость. Кроме того, временная пауза может отражать попытку использовать этот случай с Трампом для того, чтобы всё-таки решить вопрос об участии или неучастии самого Байдена.



Пока всё говорит о том, что Байден свою личную позицию не поменял, он упорствует, он продолжает считать, что только он способен победить Трампа, что он будет и должен продолжать участвовать. Но проблема в том, что всё больше и больше самих демократов уже не только кулуарно, но и публично высказываются за уход Байдена, поэтому давление на него усиливается. Не исключено, что эта пауза в рекламной агитации может быть использована как раз для того, чтобы всё-таки добиться самоустранения, самоотвода Байдена из кампании.

