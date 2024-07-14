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    В центре Москвы теплоход протащил перед собой катер. Таран попал на видео

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    Вечером в центре Москвы произошло столкновение теплохода с катером. Последний протащили по реке несколько метров. Подробности сообщили в пресс-службе Западного межрегионального Следственного управления на транспорте 14 июля.

    официальный канал Западного МСУТ СК России

    Авария случилась накануне вечером перед Патриаршим мостом. Маломерное судно «Марина», которое использовали для водных прогулок, по направлению течения столкнулось с теплоходом «Снегири-2». В обоих судах находились люди.

    В результате столкновения обошлось без пострадавших. Причиненный ущерб устанавливается.

    «Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении.

    Еще одна водная авария произошла на этой неделе в Петербурге. Возле Дворцового моста разъехаться не смогли два катера, виновник столкновения с места происшествия скрылся.

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