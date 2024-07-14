В центре Москвы теплоход протащил перед собой катер. Таран попал на видео

Вечером в центре Москвы произошло столкновение теплохода с катером. Последний протащили по реке несколько метров. Подробности сообщили в пресс-службе Западного межрегионального Следственного управления на транспорте 14 июля.
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Авария случилась накануне вечером перед Патриаршим мостом. Маломерное судно «Марина», которое использовали для водных прогулок, по направлению течения столкнулось с теплоходом «
В результате столкновения обошлось без пострадавших. Причиненный ущерб устанавливается.
«Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении.
Еще одна водная авария произошла на этой неделе в Петербурге. Возле Дворцового моста разъехаться не смогли два катера, виновник столкновения с места происшествия скрылся.