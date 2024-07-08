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    Маломерное судно оцарапало катеру борт возле Дворцового моста

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    1 комментарий

    В Петербурге маломерное судно столкнулось с другим катером на Неве в ночь на 8 июля. Виновник с места происшествия скрылся, сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

    Фото: Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу
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    Инцидент произошел ниче по течению от Дворцового моста. В результате навала судна катер получил царапину на левом борту.

    Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет. Проводится проверка.

    Ранее сообщалось, что гидроциклист получил травмы, столкнувшись с катером у Лазаревского моста на Малой Невке.

    Фото: Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу

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    Комментарии 1

    ixform08 Июл 2024 в 19:16
    о проблема большая краску поцарапали
    теперь бабы любить не будут
    +0−0
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