Маломерное судно оцарапало катеру борт возле Дворцового моста

В Петербурге маломерное судно столкнулось с другим катером на Неве в ночь на 8 июля. Виновник с места происшествия скрылся, сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Инцидент произошел ниче по течению от Дворцового моста. В результате навала судна катер получил царапину на левом борту.
Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что гидроциклист получил травмы, столкнувшись с катером у Лазаревского моста на Малой Невке.