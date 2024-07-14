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    В СССР эти предметы стояли в каждой квартире. Вы помните, как они называются?

    Тест для тех, кто может отличить буфет от горки

    4841
    8 комментариев
    Точное название этого шкафа знают лишь те, кто вырос в Советском Союзе
    Точное название этого шкафа знают лишь те, кто вырос в Советском СоюзеКоллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы
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    Это сейчас для одежды — шкаф, а для всего остального — ящик. В СССР одних только шкафов различали минимум пять разновидностей! И любой советский гражданин поправил бы того, кто перепутает его горку с буфетом или сервантом. Думаете, вы всё еще помните, что значат эти слова из советского быта? Тогда попробуйте отгадать по описанию 10 предметов, которые раньше стояли почти в каждой квартире.

    В сложенном состоянии этот стол почти не занимал места, а в разложенном мог вместить большую советскую семью.

    Перед выходом из квартиры советские люди смотрели на себя в высокое зеркало, стоящее на небольшом столике. Как оно называлось?

    А как называется трехстворчатое зеркало на тумбе?

    В чем советские люди хранили одежду?

    «Люстра с сережками», «люстра с висюльками» — это всё про...

    Этот предмет мебели немного ниже буфета, и между его ярусами нет ниши. О чем речь?

    За стеклянными дверцами этого шкафа чаще всего стояла самая красивая в квартире посуда.

    Как по-другому назывался напольный светильник на высокой ножке?

    В СССР функцию радиоприемника и проигрывателя пластинок выполняло одно устройство, которое называлось...

    Какое имя носил шкаф-стенка, производившийся в 1950–1960-х годах в ГДР?

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    В СССР эти предметы стояли в каждой квартире. Вы помните, как они называются?

    Вы не жили в СССР. Но теперь знаете, какие вещи были в каждой советской квартире.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    В СССР эти предметы стояли в каждой квартире. Вы помните, как они называются?

    Видимо, от многих советских вещей вы успели избавиться, но о других до сих пор помните.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    В СССР эти предметы стояли в каждой квартире. Вы помните, как они называются?

    Вы определенно пользовались большинством из этих вещей.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    В СССР эти предметы стояли в каждой квартире. Вы помните, как они называются?

    У вас в квартире стоит ровно та же мебель, что и у ваших родителей.

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    Точное название этого шкафа знают лишь те, кто вырос в Советском Союзе
    Точное название этого шкафа знают лишь те, кто вырос в Советском СоюзеКоллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы

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    ТестСССР
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    Комментарии 8

    Киргуду14 Июл 2024 в 20:59
    Последний вопрос, про шкаф из ГДР. Можно было еще позаковыристей придумать. Например, как во времена Ильича назывался тот или иной предмет мебели. Наверняка большинство читателей Фонтанки застали те времена и помнят этот предмет прямо как сейчас.
    +0−0
    Виктор Ерёмин14 Июл 2024 в 20:50
    СССР уже 33 года как нет ... оставьте его в покое!
    +2−0
    AGP14 Июл 2024 в 20:25
    9/10: почти победа 🏆
    +4−0
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