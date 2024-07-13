«Мама, у него раны!». В Смоленской области нашли брошенного в клетке медведя

Запертого в клетке медведя возле шашлычной в городе Сафоново Смоленской области записали на видео очевидцы. Об этом 13 июля сообщает телеканал «Звезда».

«У него раны! Одна, и вторая! Мама, у него раны!», — причитает за кадром женский голос.

Предположительно, хищника завели владельцы кафе на потеху посетителям, но сейчас заведение закрыто, а медведь так и остался взаперти.

На кадрах видно, как он бродит от стены к стене и в отчаянии кусает решетку, а когда подходит к оператору, можно отчетливо разглядеть две глубокие раны на передних лапах.