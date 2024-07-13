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    «Мама, у него раны!». В Смоленской области нашли брошенного в клетке медведя

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    5 комментариев

    Запертого в клетке медведя возле шашлычной в городе Сафоново Смоленской области записали на видео очевидцы. Об этом 13 июля сообщает телеканал «Звезда».

    Автор: Телеканал «ЗВЕЗДА»

    «У него раны! Одна, и вторая! Мама, у него раны!», — причитает за кадром женский голос.

    Предположительно, хищника завели владельцы кафе на потеху посетителям, но сейчас заведение закрыто, а медведь так и остался взаперти.

    На кадрах видно, как он бродит от стены к стене и в отчаянии кусает решетку, а когда подходит к оператору, можно отчетливо разглядеть две глубокие раны на передних лапах.

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    Комментарии 5

    28227993813 Июл 2024 в 23:47
    Он хочет есть.
    +0−0
    VKuser1533535513 Июл 2024 в 23:29
    Надо его покормить.
    +1−0
    Dorada13 Июл 2024 в 23:11
    Пусть его спасут! Вон даже цирковые домашние, которых не обижают, не выдерживают людей. По делам воздастся.
    +0−0
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