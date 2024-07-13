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    Застрявшего на скале в Сочи туриста с ледорубом сняли вертолетом

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    5 комментариев

    Незадачливого туриста, который больше суток просидел на скале в горах Красной Поляны в Сочи, сняли при помощи вертолета. Об этом 13 июля сообщил телеграм-канал МЧС и опубликовал видео спасения.

    Специалисты спасотряда спустились к мужчине на веревке, подняли на борт Ми-8 и подбросили до города. Медицинская помощь верхолазу не понадобилась.

    МЧС России

    Мужчина отправился в поход в одиночку. Накануне днем он спускался со скалы со стороны Дзитакских озер по сложному рельефу, но преодолеть очередной участок не смог: для этого требовалось спецснаряжение, а у него с собой были только веревка и ледоруб. О том, что застрял, мужчина сообщил спасателям сам и даже успел передать свои координаты.

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    Комментарии 5

    Виктор Ерёмин13 Июл 2024 в 19:30
    Надеюсь, турист сполна заплатит по счёту за использование вертолёта?
    +3−1
    инкогнитто13 Июл 2024 в 19:29
    заплатит за спасательную операцию сам? или как всегда все. миром поможем?
    +0−0
    Заливщик голосовых планок13 Июл 2024 в 18:56
    Эмм.. Отец Фёдор?
    +3−0
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