Застрявшего на скале в Сочи туриста с ледорубом сняли вертолетом

Незадачливого туриста, который больше суток просидел на скале в горах Красной Поляны в Сочи, сняли при помощи вертолета. Об этом 13 июля сообщил телеграм-канал МЧС и опубликовал видео спасения.

Специалисты спасотряда спустились к мужчине на веревке, подняли на борт Ми-8 и подбросили до города. Медицинская помощь верхолазу не понадобилась.