Застрявшего на скале в Сочи туриста с ледорубом сняли вертолетом

Незадачливого туриста, который больше суток просидел на скале в горах Красной Поляны в Сочи, сняли при помощи вертолета. Об этом 13 июля сообщил телеграм-канал МЧС и опубликовал видео спасения.
Специалисты спасотряда спустились к мужчине на веревке, подняли на борт Ми-8 и подбросили до города. Медицинская помощь верхолазу не понадобилась.
МЧС России
Мужчина отправился в поход в одиночку. Накануне днем он спускался со скалы со стороны Дзитакских озер по сложному рельефу, но преодолеть очередной участок не смог: для этого требовалось спецснаряжение, а у него с собой были только веревка и ледоруб. О том, что застрял, мужчина сообщил спасателям сам и даже успел передать свои координаты.