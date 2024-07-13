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    Путин подписал закон о списании 2/3 долгов регионов по бюджетным кредитам

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    20 комментариев

    Президент Владимир Путин поддержал изменения в Бюджетный кодекс РФ, законодательный акт одобрил списание 2/3 долгов регионов по бюджетным кредитам. 13 июля соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

    В числе мер по финансовой поддержке регионов закон предполагает списание части задолженности по бюджетным кредитам и выравнивание бюджетной обеспеченности через перераспределение дополнительных доходов. Также планируется расширить механизм списания задолженности субъектов РФ по реструктурированным кредитам включением в него учета страховых взносов от новых инвестиционных проектов в туристической сфере.

    Начиная с 2025 года регионы получат право использовать сэкономленные средства, выделенные из федерального бюджета на поддержку реализации мероприятий, входящих в национальные проекты.

    Срок для софинансирования государством долгосрочных программ накоплений граждан увеличен с 3 до 10 лет, начиная с 1 января 2024 года.

    Кроме того, национальные проекты предполагается включить в долгосрочное бюджетное планирование.

    Снизить долговую нагрузку регионов и списать ⅔ задолженности регионов по бюджетным кредитам Путин предложил в феврале этого года. Более 200 миллиардов рублей, которые благодаря этому смогут ежегодно сохранять регионы, он указал направить на целевые проекты и инфраструктурные инвестиции.

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    Комментарии 20

    VKuser17419822113 Июл 2024 в 16:46
    Дьявол, как известно, кроется в деталях: каким регионам и сколько « списано» денег? Огласите пожалуйста весь список бенефициаров........получается одни регионы честно платили, а другие, зная о предстоящем решении, создали перед федеральным бюджетом «долги»?
    +1−1
    28024171713 Июл 2024 в 16:27
    Дорогой президент, спасибо. Но Вы должны не управлять, а контролировать исполнение.
    +1−2
    ixform13 Июл 2024 в 16:20
    надо заставить себя радоваться
    +0−1
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