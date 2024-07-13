Путин подписал закон о списании 2/3 долгов регионов по бюджетным кредитам

В числе мер по финансовой поддержке регионов закон предполагает списание части задолженности по бюджетным кредитам и выравнивание бюджетной обеспеченности через перераспределение дополнительных доходов. Также планируется расширить механизм списания задолженности субъектов РФ по реструктурированным кредитам включением в него учета страховых взносов от новых инвестиционных проектов в туристической сфере.

Президент Владимир Путин поддержал изменения в Бюджетный кодекс РФ, законодательный акт одобрил списание 2/3 долгов регионов по бюджетным кредитам. 13 июля соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Начиная с 2025 года регионы получат право использовать сэкономленные средства, выделенные из федерального бюджета на поддержку реализации мероприятий, входящих в национальные проекты.

Срок для софинансирования государством долгосрочных программ накоплений граждан увеличен с 3 до 10 лет, начиная с 1 января 2024 года.

Кроме того, национальные проекты предполагается включить в долгосрочное бюджетное планирование.