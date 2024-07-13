Фармхолдинг БСС присоединит «Мурманск Фармацию»

Крупнейший в Петербурге фармацевтический холдинг «БСС» присоединит ООО «Мурманск Фармация», сообщение о начале процедуры реорганизации было опубликовано на «Федресурсе» 11 июля.
Решение о присоединении принял единственный участник «БСС» Эдуард Захрабеков, который также владеет 100% доли в УК «Мурманск Фармация».
Мурманская компания занимается розничной торговлей лекарственными препаратами в аптеках, руководит ею в должности генерального директора Светлана Антонова. За 2023 год компания получила чистую прибыль в 667 тысяч рублей при выручке в 4,2 миллиона.