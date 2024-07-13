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    Фармхолдинг БСС присоединит «Мурманск Фармацию»

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    2 комментария

    Крупнейший в Петербурге фармацевтический холдинг «БСС» присоединит ООО «Мурманск Фармация», сообщение о начале процедуры реорганизации было опубликовано на «Федресурсе» 11 июля.

    Решение о присоединении принял единственный участник «БСС» Эдуард Захрабеков, который также владеет 100% доли в УК «Мурманск Фармация».

    Мурманская компания занимается розничной торговлей лекарственными препаратами в аптеках, руководит ею в должности генерального директора Светлана Антонова. За 2023 год компания получила чистую прибыль в 667 тысяч рублей при выручке в 4,2 миллиона.

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    Комментарии 2

    28206267513 Июл 2024 в 12:51
    Бандюки 90-х никуда не делись!Это радует!!!
    +1−0
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