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    Шесть лет за спектакль «Финист Ясный Сокол», недоступная ипотека, что тормозит авторынок. Реакция «Фонтанки» на блогера-«гастролера».

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    7 комментариев

    Автор: «Фонтанка.ру»

    Автора пьесы Светлану Петрийчук и режиссера спектакля «Финист Ясный Сокол» Евгению Беркович приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. Сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку сегодня. Почему загибается рынок новых автомобилей и кто на нем зарабатывает. Рубрика «Нежданчик» — как дешево и весело победить блогера-«гастролера», если он придет к вам и начнет вести стрим про «нарушение прав».

    Эти новости вы комментировали чаще всего. А ваши реакции обсудили главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков и ведущая Венера Галеева.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 7

    25346053113 Июл 2024 в 09:17
    За "17 мгновений весны" тогда 10 лет.
    +2−0
    VKuser17419822113 Июл 2024 в 09:07
    Новости, которые мы заслужили.....
    +2−0
    Васисуалий Лошков13 Июл 2024 в 09:04
    Роскосмос попросит денег в долг у россиян. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому госкорпорация может получить право на выпуск облигаций, в том числе без обеспечения.

    Выпуск бумаг планируется из-за отсутствия свободных денег у компании, а также для снижения нагрузки на федеральный бюджет. Средства от инвесторов планируют направить на новые космические проекты и погашение старых долгов.

    По итогам 2022 года убыток Роскосмоса составил 17,3 млрд рублей, а в 2021 году — 31 млрд рублей. В этом году Роскосмос выставил на продажу санатории, пансионаты и другие 150 объектов недвижимости, чтобы «улучшить финансовое положение». ---построили Федерацию?Бахмут по цене Роскосмоса
    +3−0
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