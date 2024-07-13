Шесть лет за спектакль «Финист Ясный Сокол», недоступная ипотека, что тормозит авторынок. Реакция «Фонтанки» на блогера-«гастролера».

Автор: «Фонтанка.ру»
Автора пьесы Светлану Петрийчук и режиссера спектакля «Финист Ясный Сокол» Евгению Беркович приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. Сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку сегодня. Почему загибается рынок новых автомобилей и кто на нем зарабатывает. Рубрика «Нежданчик» — как дешево и весело победить блогера-«гастролера», если он придет к вам и начнет вести стрим про «нарушение прав».
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