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    Тест: насколько хорошо вы знаете культовые советские песни?

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    10 комментариев
    Фото: Сергей Булкин / ТАСС
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    Советская эстрада славилась легендарными песнями, которые мы напеваем и по сей день. Вспомните лучшие музыкальные композиции с помощью теста от наших коллег из Marie Claire.

    Выберите слово, которое должно стоять на месте пропуска.

    «Позвони мне, позвони!
    Позвони мне, ради бога!
    Через время _____
    Голос тихий и глубокий».

    Какое слово пропущено в этом отрывке?

    «Призрачно всё в этом мире бушующем
    Есть только миг, за него и держись!
    Есть только миг между…
    Именно он называется жизнь».

    Если снится не рокот космодрома и не ледяная синева, то что?

    Что Аида Ведищева призывает сделать в песне «Лесной олень»?

    Январская вьюга — звенит, ливни — хлещут упруго, звезды — мчатся по кругу, а что делают города?

    Какое слово пропущено в этом отрывке?

    «Я тебе, конечно, верю
    Разве могут быть сомненья?
    Я и сам все это _____
    Это наш с тобой секрет,
    Наш с тобой секрет».

    В каком фильме звучала песня «Остров невезения»?

    Что должно стоять на месте пропуска?

    «В юном месяце апреле
    В старом парке тает снег,
    И веселые качели
    Начинают свой _____».

    О чем идет речь?

    «Hе думай о _____ свысока,
    Hаступит время — сам поймешь, наверное,
    Свистят они, как пули у виска...»

    Какое слово пропущено в отрывке?

    «Как молоды мы были,
    Как молоды мы были,
    Как искренно любили,
    Как верили в…»

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    Вы настоящий знаток советских песен!

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    Фото: Сергей Булкин / ТАСС

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    Комментарии 10

    Виктор Ерёмин13 Июл 2024 в 20:42
    А что к СССР пристали? 33 года назад распался Союз... Пора бы уже тесты на наследие 90-х и нулевых организовать... )
    +3−0
    Alex00013 Июл 2024 в 20:15
    К счастью, ни насколько.
    +1−2
    Danik13 Июл 2024 в 20:05
    10/10
    Современные песни так не вспомнишь.
    +0−0
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