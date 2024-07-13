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Советская эстрада славилась легендарными песнями, которые мы напеваем и по сей день. Вспомните лучшие музыкальные композиции с помощью теста от наших коллег из Marie Claire.
Выберите слово, которое должно стоять на месте пропуска.
«Позвони мне, позвони!
Позвони мне, ради бога!
Через время _____
Голос тихий и глубокий».
Какое слово пропущено в этом отрывке?
«Призрачно всё в этом мире бушующем
Есть только миг, за него и держись!
Есть только миг между…
Именно он называется жизнь».
Если снится не рокот космодрома и не ледяная синева, то что?
Что Аида Ведищева призывает сделать в песне «Лесной олень»?
Январская вьюга — звенит, ливни — хлещут упруго, звезды — мчатся по кругу, а что делают города?
Какое слово пропущено в этом отрывке?
«Я тебе, конечно, верю
Разве могут быть сомненья?
Я и сам все это _____
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобой секрет».
В каком фильме звучала песня «Остров невезения»?
Что должно стоять на месте пропуска?
«В юном месяце апреле
В старом парке тает снег,
И веселые качели
Начинают свой _____».
О чем идет речь?
«Hе думай о _____ свысока,
Hаступит время — сам поймешь, наверное,
Свистят они, как пули у виска...»
Какое слово пропущено в отрывке?
«Как молоды мы были,
Как молоды мы были,
Как искренно любили,
Как верили в…»
Тест: насколько хорошо вы знаете культовые советские песни?
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