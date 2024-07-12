Петербурженка заявила о надругательстве над 8-летним сыном в детском лагере

Жительница Петербурга обратилась в полицию, узнав подробности пребывания восьмилетнего сына в детском оздоровительном лагере в посёлке Смолячково в Курортном районе.



Как стало известно «Фонтанке» 12 июля, ребёнок позвонил матери два дня назад и рассказал о сексуальном насилии, которому подвергся несколькими часами ранее. Дальше женщина разговаривала уже с полицией. Со слов сына она передала, что над ним надругался мальчик годом старше, ещё трое якобы не давали ему вырваться.

Корреспондент «Фонтанки» дозвонился до директора ДОЛ, но ей было не до телефонных разговоров.