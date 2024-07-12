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    Петербурженка заявила о надругательстве над 8-летним сыном в детском лагере

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    5 комментариев

    Жительница Петербурга обратилась в полицию, узнав подробности пребывания восьмилетнего сына в детском оздоровительном лагере в посёлке Смолячково в Курортном районе.

    Как стало известно «Фонтанке» 12 июля, ребёнок позвонил матери два дня назад и рассказал о сексуальном насилии, которому подвергся несколькими часами ранее. Дальше женщина разговаривала уже с полицией. Со слов сына она передала, что над ним надругался мальчик годом старше, ещё трое якобы не давали ему вырваться.

    Корреспондент «Фонтанки» дозвонился до директора ДОЛ, но ей было не до телефонных разговоров.

    12 июля в лагере заканчивается вторая смена, через три дня намечен новый заезд. Лагерь предлагает летний отдых для детей и подростков от 6,5 до 16 лет из Петербурга и Ленобласти, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося с ребёнком. Насильственные действия сексуального характера относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям, к уголовной ответственности за них могут привлекать с 14 лет. По информации редакции, все участники младше.

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    Комментарии 5

    Zet12 Июл 2024 в 19:05
    всех на учёт!
    +1−0
    Slava_Rossii212 Июл 2024 в 19:00
    Так что случилось-то? Может там просто дети баловались и с мальчика трусы стащили, а мама уже возвела в ранг ЧП областного масштаба.
    +1−1
    Васисуалий Лошков12 Июл 2024 в 18:46
    а может ему понравится
    +0−10
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