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    Кино

    В первом трейлере нового «Капитана Америки» идут выборы и взрывается Белый дом

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    На YouTube-канале Marvel Entertainment 12 июля выложили первый трейлер предстоящего супергеройского боевика «Капитан Америка: Дивный новый мир». Фильм выйдет в широкий прокат 14 февраля 2025 года и станет частью пятой фазы франшизы кинематографической вселенной Marvel.

    В главной роли ленты, основанной на комиксах о Капитане Америке, снялся 45-летний Энтони Маки («Живая сталь», серия фильмов про «Мстителей»). А в роли президента США — Таддеуса «Громовержца» Росса — Харрисон Форд, который заменил актера Уильяма Хёрта, игравшего эту роль до 2022 года.

    Автор: Marvel Entertainment / YouTube

    Изначально картина имела подзаголовок «Новый мировой порядок», однако затем название было изменено. Съемочный период завершился 30 июня 2023 года.

    Из сюрпризов ролика, которые обсуждают зрители в соцсетях, — появление Красного Халка.

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