В первом трейлере нового «Капитана Америки» идут выборы и взрывается Белый дом

На YouTube-канале Marvel Entertainment 12 июля выложили первый трейлер предстоящего супергеройского боевика «Капитан Америка: Дивный новый мир». Фильм выйдет в широкий прокат 14 февраля 2025 года и станет частью пятой фазы франшизы кинематографической вселенной Marvel.
В главной роли ленты, основанной на комиксах о Капитане Америке, снялся
Автор: Marvel Entertainment / YouTube
Изначально картина имела подзаголовок «Новый мировой порядок», однако затем название было изменено. Съемочный период завершился 30 июня 2023 года.
Из сюрпризов ролика, которые обсуждают зрители в соцсетях, — появление Красного Халка.