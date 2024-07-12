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    Обвиняемого в гибели журналистки «Россия сегодня» приговорили к исправительным работам

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    5 комментариев

    Симферопольский районный суд вынес приговор по делу о смерти журналистки медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой осенью 2022 года. Она погибла во время занятий на учебно-тренировочном полигоне в Крыму.

    Инструктора Игоря Малева признали виновным по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорили к одному году исправительных работ с удержанием 10 % зарплаты, сообщает 12 июля ТАСС. По словам адвоката, обжаловать приговор не будут, и подсудимый был готов принять любое решение суда.

    Малев полностью признал вину, выразил раскаяние и попросил прощения у семьи журналистки. Суд учел это, а также посчитал смягчающими обстоятельствами то, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, пишет РИА Новости Крым.

    Светлана Бабаева работала в газетах «Московские новости» и «Известия», затем руководила представительством РИА Новости в Великобритании и была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2013–2016 годах была главным редактором интернет-портала «Газета.ру», а с августа 2019 года возглавила региональное подразделение МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

    28 октября 2022 года Бабаева приехала на учебные занятия по тактической медицине на полигон в Симферопольском районе. По словам Малева, чтобы психологически подготовить обучаемых к условиям реальных боевых действий, он стрелял из автомата АК-74 в землю в полутора-двух метрах от человека. В нарушение правил безопасности он выстрелил рядом с Бабаевой боевыми патронами, одна из пуль раскололась, и ее фрагменты срикошетили в шею и голову журналистки. Ранения стали смертельными.

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    КрымСудГибель журналиста
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    Комментарии 5

    Рострелли12 Июл 2024 в 14:26
    Не дорого оценили жизнь работника "Раши Тудей".
    +0−0
    28213229312 Июл 2024 в 14:06
    Почему у инструктора был доступ к боевым патронам? Простых людей за патроны в тюрьмы кидают
    +4−0
    Slava_Rossii212 Июл 2024 в 13:55
    Ну и кому тут сочувствовать? Оба сами кузнецы собственной судьбы.
    +2−0
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