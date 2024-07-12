Обвиняемого в гибели журналистки «Россия сегодня» приговорили к исправительным работам

Симферопольский районный суд вынес приговор по делу о смерти журналистки медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой осенью 2022 года. Она погибла во время занятий на учебно-тренировочном полигоне в Крыму.



Инструктора Игоря Малева признали виновным по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорили к одному году исправительных работ с удержанием 10 % зарплаты, сообщает 12 июля ТАСС. По словам адвоката, обжаловать приговор не будут, и подсудимый был готов принять любое решение суда.