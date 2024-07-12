Обвиняемого в гибели журналистки «Россия сегодня» приговорили к исправительным работам

Симферопольский районный суд вынес приговор по делу о смерти журналистки медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой осенью 2022 года. Она погибла во время занятий на учебно-тренировочном полигоне в Крыму.
Инструктора Игоря Малева признали виновным по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорили к одному году исправительных работ с удержанием 10 % зарплаты, сообщает 12 июля ТАСС. По словам адвоката, обжаловать приговор не будут, и подсудимый был готов принять любое решение суда.
Малев полностью признал вину, выразил раскаяние и попросил прощения у семьи журналистки. Суд учел это, а также посчитал смягчающими обстоятельствами то, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, пишет РИА Новости Крым.
Светлана Бабаева работала в газетах «Московские новости» и «Известия», затем руководила представительством РИА Новости в Великобритании и была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2013–2016 годах была главным редактором интернет-портала «Газета.ру», а с августа 2019 года возглавила региональное подразделение МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
28 октября 2022 года Бабаева приехала на учебные занятия по тактической медицине на полигон в Симферопольском районе. По словам Малева, чтобы психологически подготовить обучаемых к условиям реальных боевых действий, он стрелял из автомата АК-74 в землю в полутора-двух метрах от человека. В нарушение правил безопасности он выстрелил рядом с Бабаевой боевыми патронами, одна из пуль раскололась, и ее фрагменты срикошетили в шею и голову журналистки. Ранения стали смертельными.