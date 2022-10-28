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    В Крыму погибла руководитель регионального подразделения медиагруппы «Россия сегодня» Светлана Бабаева

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    В Крыму погибла руководитель регионального подразделения медиагруппы «Россия сегодня» Светлана Бабаева. Несчастный случай произошел на полигоне, где она занималась военно-спортивной стрельбой, пишет 28 октября РИА Новости.

    Подробности случившегося не приводятся.

    Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве. Работала в газете «Московские новости» в отделе экономики, затем в газете «Известия» в отделе политики. С 2004 по 2006 годы была руководителем представительства РИА Новости в Великобритании. В 2008–2012 годах была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2013–2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала «Газета.ру», а с августа 2019 года стала руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

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