Создана петиция с требованием к Google прекратить цензуру по всему миру

В интернете создали петицию, в которой от Google требуют прекратить цензуру по всему миру. Она опубликована на сайте change.org.



В четверг, 11 июля, Станислав Васильев, также известный как Стас «Ай, Как Просто!», запустил петицию. В ней видеоблогер заявляет, что Google ведет информационную войну против России, и требует прекращения цензуры по всему миру со стороны корпорации.



«Google не только диктует, что россияне должны смотреть, но и унижает честь и достоинство авторов, показывая, что все мы — полное ничтожество по сравнению с их властью. Почему наши враги определяют, что российские пользователи должны смотреть и слушать?» — пишет автор петиции.

