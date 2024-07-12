Создана петиция с требованием к Google прекратить цензуру по всему миру

В интернете создали петицию, в которой от Google требуют прекратить цензуру по всему миру. Она опубликована на сайте change.org.
В четверг, 11 июля, Станислав Васильев, также известный как Стас «Ай, Как Просто!», запустил петицию. В ней видеоблогер заявляет, что Google ведет информационную войну против России, и требует прекращения цензуры по всему миру со стороны корпорации.
«Google не только диктует, что россияне должны смотреть, но и унижает честь и достоинство авторов, показывая, что все мы — полное ничтожество по сравнению с их властью. Почему наши враги определяют, что российские пользователи должны смотреть и слушать?» — пишет автор петиции.
При этом Станислав Васильев отмечает, что YouTube-каналы российских артистов удаляют по национальному признаку. Среди авторов удаленных каналов оказались российские военкоры из-за демонстрации «слишком жестоких кадров», артисты и некоторые СМИ.
В пятницу, 12 июля, компания «Ростелеком» также предупреждала о возможных проблемах в работе YouTube в России. Причиной сбоев могут стать техпроблемы в оборудовании Google.