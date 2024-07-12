Роскомнадзор заблокировал в России «Фикбук» из-за ЛГБТ*

Сайт «Книга фанфиков», он же «Фикбук», оказался заблокирован на территории России 12 июля. Администраторы говорят, что это недоразумение.

В реестр запрещенных сайтов внесен «ficbook.net». Это российская площадка, посвященная творчеству авторов на тему того или иного литературного произведения. Сейчас пользователям из России без VPN она недоступна.

В своем телеграм-канале (230 тысяч подписчиков) «Фикбук» сообщают, что «произошло недоразумение и мы работаем над тем, чтобы это исправить».

Несколько дней назад Роскомнадзор направил администраторам сайта требование удалить ЛГБТ-контент. Регулятор утверждал, что на ресурсе размещено множество подобных разделов и «Фикбук» неоднократно просили их удалить. На деле, убежден РКН, запрещенную информацию лишь переносили с одной страницы на другую.