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    Роскомнадзор заблокировал в России «Фикбук» из-за ЛГБТ*

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    8 комментариев

    Сайт «Книга фанфиков», он же «Фикбук», оказался заблокирован на территории России 12 июля. Администраторы говорят, что это недоразумение.

    В реестр запрещенных сайтов внесен «ficbook.net». Это российская площадка, посвященная творчеству авторов на тему того или иного литературного произведения. Сейчас пользователям из России без VPN она недоступна.

    В своем телеграм-канале (230 тысяч подписчиков) «Фикбук» сообщают, что «произошло недоразумение и мы работаем над тем, чтобы это исправить».

    Несколько дней назад Роскомнадзор направил администраторам сайта требование удалить ЛГБТ-контент. Регулятор утверждал, что на ресурсе размещено множество подобных разделов и «Фикбук» неоднократно просили их удалить. На деле, убежден РКН, запрещенную информацию лишь переносили с одной страницы на другую.

    *Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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    Комментарии 8

    alexadmin12 Июл 2024 в 12:50
    И ведь никто не заблокирует ркн, за то что они п!
    +0−0
    28024890212 Июл 2024 в 12:46
    **
    +0−0
    mrA12 Июл 2024 в 12:44
    о, хороший сайтец отрекламировал ркн))
    будем почитывать)
    +0−0
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