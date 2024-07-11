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    Засорный топ Петербурга. Водоканал рассказал, где больше всего рукотворных проблем с канализацией

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    4 комментария
    Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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    Петербургский Водоканал подвел итоги «засорного чемпионата» среди районов города за первую половину 2024 года. Из турнира сразу выбыли Колпинский и Курортный районы — там культура пользования канализацией оказалась на высоте.

    Больше всего нерастворимого мусора в систему водоотведения в 2024 году сбросили жители Кировского и Адмиралтейского районов Петербурга, рассказали 11 июля в пресс-службе Водоканала Петербурга. Из-за мусора в этих районах произошло 53% всех засоров за последние полгода. Следом идут Петроградский (51%) и Центральный (49%) районы.

    В топ-10 районов, лидирующих по случаям сброса нерастворимого мусора в канализацию, вошли также:

    • Невский район (48%);
    • Василеостровский район (47%);
    • Приморский район (46%);
    • Красносельский район (45%);
    • Выборгский район (43%);
    • Фрунзенский район (40%).

    Меньше всего подобных проблем оказалось в Колпинском и Курортном районах. Там сбросом мусора были вызваны всего 8% и 12% засоров соответственно.

    Кировский район оказывается в лидерах антирейтинга второй год подряд. По итогам первого полугодия 2023 года за ним шли Центральный, Петроградский, Адмиралтейский и Невский районы.

    В Водоканале напоминают, что система канализации Петербурга не предназначена для утилизации отходов, и смывать в нее мелкий сор, строительный мусор, бумагу, тряпки, упаковку, пищевые отходы, влажные салфетки и прочие средства гигиены нельзя. Попадание нерастворимого мусора в унитаз может привести к вони, подтоплениям подвалов и придомовых территорий, вытеканию сточных вод на городские улицы. Даже мелкий мусор может повредить городскую систему водоотведения, если вовремя не вмешаются специалисты.

    Горожан просят относиться к культуре водопотребления внимательно. А при обнаружении неисправности на уличных сетях водоотведения можно звонить на горячую линию Водоканала по телефону 305–09–09 или обратиться в круглосуточную службу по номеру 004. При нарушениях на внутридомовых сетях нужно обращаться в управляющую компанию.

    Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

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    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    28206267511 Июл 2024 в 18:41
    Процентная статистика ничего не значит!Культура понаехав очень значит
    +0−0
    Пятрусь Броука11 Июл 2024 в 18:35
    Ага, где б найти такую работу, чтоб ничего не делать.... И что б платили хорошо так.
    +1−0
    iayaaz11 Июл 2024 в 18:25
    "...Еда есть? Каша. Какая? Пластиковая..." (Кин-дза-дза)
    +0−0
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