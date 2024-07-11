Засорный топ Петербурга. Водоканал рассказал, где больше всего рукотворных проблем с канализацией

Петербургский Водоканал подвел итоги «засорного чемпионата» среди районов города за первую половину 2024 года. Из турнира сразу выбыли Колпинский и Курортный районы — там культура пользования канализацией оказалась на высоте.

Больше всего нерастворимого мусора в систему водоотведения в 2024 году сбросили жители Кировского и Адмиралтейского районов Петербурга, рассказали 11 июля в пресс-службе Водоканала Петербурга. Из-за мусора в этих районах произошло 53% всех засоров за последние полгода. Следом идут Петроградский (51%) и Центральный (49%) районы.

В топ-10 районов, лидирующих по случаям сброса нерастворимого мусора в канализацию, вошли также:

Меньше всего подобных проблем оказалось в Колпинском и Курортном районах. Там сбросом мусора были вызваны всего 8% и 12% засоров соответственно.

Кировский район оказывается в лидерах антирейтинга второй год подряд. По итогам первого полугодия 2023 года за ним шли Центральный, Петроградский, Адмиралтейский и Невский районы.