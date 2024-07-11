Засорный топ Петербурга. Водоканал рассказал, где больше всего рукотворных проблем с канализацией

Петербургский Водоканал подвел итоги «засорного чемпионата» среди районов города за первую половину 2024 года. Из турнира сразу выбыли Колпинский и Курортный районы — там культура пользования канализацией оказалась на высоте.
Больше всего нерастворимого мусора в систему водоотведения в 2024 году сбросили жители Кировского и Адмиралтейского районов Петербурга, рассказали 11 июля в пресс-службе Водоканала Петербурга. Из-за мусора в этих районах произошло 53% всех засоров за последние полгода. Следом идут Петроградский (51%) и Центральный (49%) районы.
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- Невский район (48%);
- Василеостровский район (47%);
- Приморский район (46%);
- Красносельский район (45%);
- Выборгский район (43%);
- Фрунзенский район (40%).
Меньше всего подобных проблем оказалось в Колпинском и Курортном районах. Там сбросом мусора были вызваны всего 8% и 12% засоров соответственно.
Кировский район оказывается в лидерах антирейтинга второй год подряд. По итогам первого полугодия 2023 года за ним шли Центральный, Петроградский, Адмиралтейский и Невский районы.
В Водоканале напоминают, что система канализации Петербурга не предназначена для утилизации отходов, и смывать в нее мелкий сор, строительный мусор, бумагу, тряпки, упаковку, пищевые отходы, влажные салфетки и прочие средства гигиены нельзя. Попадание нерастворимого мусора в унитаз может привести к вони, подтоплениям подвалов и придомовых территорий, вытеканию сточных вод на городские улицы. Даже мелкий мусор может повредить городскую систему водоотведения, если вовремя не вмешаются специалисты.
Горожан просят относиться к культуре водопотребления внимательно. А при обнаружении неисправности на уличных сетях водоотведения можно звонить на горячую линию Водоканала по телефону