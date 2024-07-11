Песков: шаги НАТО требуют от России ответных решений для сдерживания альянса

Шаги стран Североатлантического альянса, о которых было объявлено на трехдневном саммите в Вашингтоне, потребуют от России ответных мер для сдерживания НАТО. Об этом в четверг, 11 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, цель НАТО — подавить Россию, нанести стране стратегическое поражение. Так, угрозу представляет вступление Украины в НАТО, а также общее расширение инфраструктуры альянса в сторону границ РФ.
«Мы видим решение, принятое в НАТО, по созданию логистических хабов в причерноморских городах, по открытию дополнительных точек в Европе. И мы видим, что фактически военная инфраструктура НАТО постоянно, поступательно движется в сторону наших границ», — заявил Песков в ответ на вопрос ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента РФ, на Европейском континенте происходит нагнетание напряженности. Это создает угрозу для нацбезопасности России, поэтому Москве необходимо разрабатывать ответные решения для сдерживания НАТО.
На саммите 10 июля главы государств и правительств, участвующие в заседании Североатлантического альянса, опубликовали итоговую декларацию. В ней Россию объявили угрозой для стран альянса в долгосрочной перспективе, так как Москва продолжает восстанавливать и расширять свой военный потенциал.
Трехдневный саммит НАТО проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В этом году организация отмечает 75-летие со дня подписания Североатлантического договора.
«Фонтанка» писала, что на саммите НАТО государства-участники планируют объявить о создании центра по киберзащите, чтобы повысить общий уровень осведомленности, а также улучшить позиции альянса по обнаружению и устранению уязвимостей внутри него.
На саммите также планируется подписание документа о расширении сотрудничества с Австралией, Новой Зеландией, Республикой Корея и Японией для укрепления партнерства в сфере кибербезопасности.