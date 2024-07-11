Песков: шаги НАТО требуют от России ответных решений для сдерживания альянса

Шаги стран Североатлантического альянса, о которых было объявлено на трехдневном саммите в Вашингтоне, потребуют от России ответных мер для сдерживания НАТО. Об этом в четверг, 11 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Как отметил Песков, цель НАТО — подавить Россию, нанести стране стратегическое поражение. Так, угрозу представляет вступление Украины в НАТО, а также общее расширение инфраструктуры альянса в сторону границ РФ.



«Мы видим решение, принятое в НАТО, по созданию логистических хабов в причерноморских городах, по открытию дополнительных точек в Европе. И мы видим, что фактически военная инфраструктура НАТО постоянно, поступательно движется в сторону наших границ», — заявил Песков в ответ на вопрос ТАСС.

