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    Песков: шаги НАТО требуют от России ответных решений для сдерживания альянса

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    11 комментариев

    Шаги стран Североатлантического альянса, о которых было объявлено на трехдневном саммите в Вашингтоне, потребуют от России ответных мер для сдерживания НАТО. Об этом в четверг, 11 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как отметил Песков, цель НАТО — подавить Россию, нанести стране стратегическое поражение. Так, угрозу представляет вступление Украины в НАТО, а также общее расширение инфраструктуры альянса в сторону границ РФ.

    «Мы видим решение, принятое в НАТО, по созданию логистических хабов в причерноморских городах, по открытию дополнительных точек в Европе. И мы видим, что фактически военная инфраструктура НАТО постоянно, поступательно движется в сторону наших границ», — заявил Песков в ответ на вопрос ТАСС.

    По словам пресс-секретаря президента РФ, на Европейском континенте происходит нагнетание напряженности. Это создает угрозу для нацбезопасности России, поэтому Москве необходимо разрабатывать ответные решения для сдерживания НАТО.

    На саммите 10 июля главы государств и правительств, участвующие в заседании Североатлантического альянса, опубликовали итоговую декларацию. В ней Россию объявили угрозой для стран альянса в долгосрочной перспективе, так как Москва продолжает восстанавливать и расширять свой военный потенциал.

    Трехдневный саммит НАТО проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В этом году организация отмечает 75-летие со дня подписания Североатлантического договора.

    «Фонтанка» писала, что на саммите НАТО государства-участники планируют объявить о создании центра по киберзащите, чтобы повысить общий уровень осведомленности, а также улучшить позиции альянса по обнаружению и устранению уязвимостей внутри него.

    На саммите также планируется подписание документа о расширении сотрудничества с Австралией, Новой Зеландией, Республикой Корея и Японией для укрепления партнерства в сфере кибербезопасности.

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    Дмитрий ПесковНАТОСевероатлантический альянс
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    Комментарии 10

    28249317311 Июл 2024 в 13:55
    может не надо было на соседей нападать, чтобы ничего не "расширялось" ?
    +2−2
    SERGEY11111 Июл 2024 в 13:52
    Никаких решений кроме надувания щек не будет - кроме полноценного применения яо ничего не поможет , а это уже дорога в один конец и в первую очередь у России .
    +3−2
    AndrewBarsik11 Июл 2024 в 13:32
    Если подкинуть над собой булыжник, то он достаточно быстро упадёт на голову тому, кто его подкинул. Если он, подкидывая булыжник, объявит на весь мир, что это специальная операция по дегравитации, то результат будет точно такой же. Только все вокруг ещё будут смеяться.
    +6−2
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