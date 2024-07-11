Расширение альянса и необратимый путь Украины: Страны НАТО выпустили совместную декларацию на саммите в Вашингтоне

Страны-участницы Североатлантического альянса (НАТО) 10 июля выпустили совместную итоговую декларацию по результатам саммита блока в Вашингтоне. Она включает в себя 38 пунктов, относящихся к деятельности НАТО, и 6 отдельных пунктов, в которых говорится о долгосрочной поддержке Украины. Среди прочего, НАТО объявило о намерении предоставить Украине как минимум 40 миллиардов евро в течение 2025 года на оборонные нужды, и продолжить обеспечивать Киеву политическую, экономическую, финансовую и гуманитарную помощь. В документе уточняется, что страны НАТО дважды в год будут отчитываться по процессу оказания Украине одобренной военной помощи.

Было принято решение учредить миссию по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. В составе НАТО будет создаваться структура, призванная координировать поддержку Украины: «Содействие НАТО в сфере безопасности и обучения для Украины» (NSATU). Отдельно отмечается, что факт наличия такой постоянной структуры не сделает НАТО стороной конфликта». NSATU займется трансформацией украинской армии и силовых структур с прицелом на их дальнейшую интеграцию в НАТО.

Также будет создан Центр анализа, обучения и образования НАТО-Украина для извлечения уроков из хода боевых действий и углубления оперативной совместимости между Украиной и альянсом.



Курс Киева на полную евроатлантическую интеграцию и членство в НАТО в декларации обозначен как «необратимый путь».

«Будущее Украины — в НАТО. Украина становится более функционально и политически интегрированной с альянсом», — говорится в документе. Но приглашение присоединиться к альянсу НАТО направит Украине лишь тогда, когда «союзники согласятся, что Киев выполнил все необходимые условия». Обозначается в декларации и план по расширению альянса: НАТО собирается распространить свое присутствие в Черном море и на Восточных Балканах, усилиться на Ближнем Востоке и в Африке ради поддержки мира в регионе.

Отдельным пунктом прописана задача модернизации ядерного потенциала НАТО, усиления ядерного планирования и их адаптации в случае необходимости. Одновременно с этим НАТО будет хранить верность политике ядерного сдерживания и придерживаться принципов нераспространения ядерного оружия. Страны-участницы НАТО будут развивать интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны с акцентом на восточный фланг альянса.

