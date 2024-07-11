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    Расширение альянса и необратимый путь Украины: Страны НАТО выпустили совместную декларацию на саммите в Вашингтоне

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    16 комментариев

    Страны-участницы Североатлантического альянса (НАТО) 10 июля выпустили совместную итоговую декларацию по результатам саммита блока в Вашингтоне. Она включает в себя 38 пунктов, относящихся к деятельности НАТО, и 6 отдельных пунктов, в которых говорится о долгосрочной поддержке Украины.

    Среди прочего, НАТО объявило о намерении предоставить Украине как минимум 40 миллиардов евро в течение 2025 года на оборонные нужды, и продолжить обеспечивать Киеву политическую, экономическую, финансовую и гуманитарную помощь. В документе уточняется, что страны НАТО дважды в год будут отчитываться по процессу оказания Украине одобренной военной помощи.

    Было принято решение учредить миссию по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. В составе НАТО будет создаваться структура, призванная координировать поддержку Украины: «Содействие НАТО в сфере безопасности и обучения для Украины» (NSATU). Отдельно отмечается, что факт наличия такой постоянной структуры не сделает НАТО стороной конфликта». NSATU займется трансформацией украинской армии и силовых структур с прицелом на их дальнейшую интеграцию в НАТО.

    Также будет создан Центр анализа, обучения и образования НАТО-Украина для извлечения уроков из хода боевых действий и углубления оперативной совместимости между Украиной и альянсом.

    Курс Киева на полную евроатлантическую интеграцию и членство в НАТО в декларации обозначен как «необратимый путь».

    «Будущее Украины — в НАТО. Украина становится более функционально и политически интегрированной с альянсом», — говорится в документе. Но приглашение присоединиться к альянсу НАТО направит Украине лишь тогда, когда «союзники согласятся, что Киев выполнил все необходимые условия».

    Обозначается в декларации и план по расширению альянса: НАТО собирается распространить свое присутствие в Черном море и на Восточных Балканах, усилиться на Ближнем Востоке и в Африке ради поддержки мира в регионе.

    Отдельным пунктом прописана задача модернизации ядерного потенциала НАТО, усиления ядерного планирования и их адаптации в случае необходимости. Одновременно с этим НАТО будет хранить верность политике ядерного сдерживания и придерживаться принципов нераспространения ядерного оружия.

    Страны-участницы НАТО будут развивать интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны с акцентом на восточный фланг альянса.

    Также Североатлантический альянс потребовал от всего мира не оказывать никакой поддержки России и осудил каждое государство, которое это делает. Но несмотря на это, «НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. Мы по-прежнему готовы поддерживать каналы связи с Москвой для снижения риска и предотвращения эскалации», сказано в декларации.

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    Комментарии 16

    Duh_Gribonala11 Июл 2024 в 01:17
    А чего нас-то не принимают? Мы уж давно в НАТО просились - с начала 90-х...
    +0−1
    VKuser27909211 Июл 2024 в 00:29
    Хорошее решение. Может, и мы освободимся.
    +9−4
    HERNANDEZ11 Июл 2024 в 00:28
    А ведь до 2022 года альянс не позволял Украине присоединиться. Что такого случилось-то что теперь Украина точно будет в НАТО?
    +10−1
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