«Ленфильм» снимает под Петербургом «славянское фэнтези» с Ковальчук, Мельниковой и Воробьевым. Посмотрите, как выглядят их герои

Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Студия «Ленфильм» приступила к съемкам масштабного проекта «Ворожея». В синопсисе говорится, что новая полнометражная картина, ранее известная под рабочим названием «Василисса», — это «славянское фэнтези о магии, любви и борьбе с нечистью».



Фильм рассчитан на аудиторию 6+ . Тем не менее ее герои — прямиком из детских сказок: юная девушка, живущая на опушке леса со своими родителями (это и есть Василисса, ее играет Катерина Суворова, чья фамилия — милая деталь — совпадает с фамилией врио гендиректора «Ленфильма»), ее родители (Анна Ковальчук и Николай Наумов), лесной оборотень Белояр (Константин Раскатов), лесной царь Берендей (Александр Дьяченко), посыльный Берендея (Алексей Воробьев) и другие персонажи, которых играют Анвар Либабов, Анастасия Мельникова, Евгений Кошелев, Сергей Мардарь. Вот только визуальные образы у них для русской сказки нехарактерные — с нотками стимпанка и «Игры престолов» (кстати, чудища тут тоже есть).



Режиссером проекта стала Каролина Курбинская (сериалы «Постучись в мою дверь в Москве», «Моя девочка»), оператор-постановщик — Валерий Шарапов, художник-постановщик — Владислав Травинский.

По сценарию, главная героиня отправляется спасать своих родителей, для чего ей нужно пройти сквозь темный лес, полный нечисти. Ее ждет множество испытаний, девушка научится преодолевать страх, встретит первую любовь, но главное — узнает правду о своем происхождении: ведь чем дальше она идет в лес, тем больше видит у себя общего с окружающей нечистью.



В эти дни съемки идут рядом со Всеволожском, на фоне зеленых пейзажей — и у этого есть плюс.

«Компьютерной графики будет много в нашей сказке, — поделился с журналистами актер Алексей Воробьев. — Но благодаря тому, что мы снимаем в летнем лесу, нам не нужно снимать сцены под графику в специальном павильоне, потому что это (показывает руками деревья вокруг. — Прим. ред.) можно использовать как зеленый экран. И современные технологии позволяют очень многое делать сразу на месте. Так что мы многое делаем прямо на натуре. Безусловно, какие-то вещи было бы проще нарисовать, но если есть настоящая природа, которую можно использовать в сказке, то лучше делать именно так».



Воробьеву на площадке досталась роль антагониста Литавца и у него — весьма причудливый костюм. А красота, как известно, требует жертв.

Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Мой грим занимает в среднем два с лишним часа, можно просто сидеть и наслаждаться жизнью. Вокруг бегают, клеят, красят, творят и делают это с безудержным энтузиазмом. Безудержный энтузиазм оканчивается на ногтях, которые мне клеят... на суперклей. Не убежден, что эта технология верна, но она работает — это не может не радовать, потому что в первый день когти клеили на что-то другое и после каждого дубля они отваливались, гримерам приходилось снова и снова чуть ли не на слюни их быстро присобачивать. В итоге в конце первого съемочного дня мы начали использовать уже только суперклей. Ну, как известно, искусство требует жертв. Жертвую буквально своими единственными пальцами!»



Еще один сложный с творческой точки зрения нюанс — линзы, которые усложняют актеру игру: чтобы зритель понимал, куда персонаж смотрит и какие эмоции переживает, ему приходится утрировать движения и, раз играть глазами невозможно, играть всем телом.

«Чтобы показать, куда именно я смотрю, я работаю сразу всей головой всегда, — показывает он. — Так что в ход идет язык тела и пластика. Но это непривычно, и шея уже болит немного».

Однако есть в таком экстравагантном образе и плюсы: актер рассказал, что обычно на него первого в лесу всегда набрасываются комары («Из меня пьют столько крови, что я даже похудел!» — шутит Воробьев). Но этот костюм — возможно, из-за своей пропитки, — насекомых отпугивает.



О своем персонаже — посыльном лесного царя Берендея — Алексей рассказывает увлеченно: «Я главный антагонист в этой сказке, злодей и почти человек, который из всех лесных духов — настоящий патриот леса. Именно поэтому вся заваруха здесь и происходит, — он один считает, что всё в лесу должно быть именно так».



При этом актер добавляет, что «играть антагониста — всегда интересно, потому что у положительного персонажа, у героя всегда очень четкая мотивация: понятно, чего он хочет, понятно, почему он такой, понятно, почему он влюбляется; а вот антагонист — настоящее зло, и всегда интересно отыскать, в чём причина, почему он такой, как он вообще таким стал».

Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Но не он один считает, что в этом фильме «во всём виноват» его персонаж.

«Я Никола, главный парень на деревне, сын Потапа, нашего предводителя, который ведет потом нас в бой, такой бунтарь, — представляется актер Евгений Кошелев. — Если бы не Никола, вот этой заварушки бы всей не было. Он такой человек, который очень хочет каких-то приключений, чего-то нового, хочет просто проявить себя. Скучно ему находиться только в деревне, заниматься каким-то обычным делом — хочется какого-то прямо безудержного веселья и, самое главное, приключений. Какая-то есть в нём потребность, когда будете смотреть, узнаете почему».

Анастасия Мельникова, играющая мать героини, также столкнулась со сложностями работы в необычном костюме — и даже училась сводить татуировки, за неимением спирта или водки — духами.

Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Однажды Людмила Павловна Шувалова (жена Владислава Стржельчика. — Прим. ред.) меня очень ругала, когда я вышла в одном спектакле в парике, — вспомнила актриса. — Я говорю: «Лёлечка, ты пойми, мне удобнее, я и ходить начинаю по-другому!» Она говорит: «Нет, Настя, играть надо только в своём виде, а образ должен сам вырисовываться!» Это была еще та товстоноговская школа старая, классическая. Но я в таком восторге, когда костюм и грим помогают, у тебя персонаж совершенно не похож на тебя! И очень многие меня здесь не узнают. Я по 10 раз здороваюсь даже на съемочной площадке с коллегами, с которыми мы отработали не один десяток картин и не один год вместе снимались! Я им: «Здрасте!» [А в ответ — удивление] И я думала: «Что я натворила?» А потом поняла: это не я, это у меня такой потрясающий грим и костюм! И мне играть уже намного легче».

Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Художник фильма «Ворожея» Филипп Игнатьев рассказывает, что фантастические образы не имеют какого-то конкретного референса, но родились из общего опыта смотрения авторов.



«Я по жизни вообще театральный художник, — объяснил он. — И мне очень хотелось (хотя это может быть опасно в кино) привносить яркую театральность. Мне кажется, что такой жанр, как фэнтези, предполагает такие вычурные, особенные формы, цвета. Тем более это самая настоящая сказка!»

Съемочный процесс продолжится до конца июля. Алина Циопа, «Фонтанка.ру»